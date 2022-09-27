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Afet Eğitim Parkı Yeni Eğitim Dönemine Hazır

Olası afetlere yönelik hazırlık, zarar azaltma ve müdahale açısından birçok çalışma yapan Kadıköy Belediyesi’nin “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı”, 3 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Kadıköy Belediyesi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda doğal afetlerin oluşumları, afet esnasında yapılması gerekenler, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemlerin eğitimleri veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 15:39
Afet Eğitim Parkı Yeni Eğitim Dönemine Hazır
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Eğitim çalışmalarının uygulamalı olarak yapıldığı parkta, “Deprem Deneyim Odası”, “5 Boyutlu Sinema”, “İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu” ile olası afetler durumunda davranış ve müdahale biçimleri öğretiliyor. Sivil toplum kuruluşlarının da katkı sunduğu atölye çalışmaları ile olası afetlerin öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında nasıl davranılacağı, sonrasında nasıl çalışmalar yürütüleceği konusunda da eğitimler veriliyor. Parkta grup ziyaretlerine açık oyun alanları da yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

82 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI
Türkiye'nin ilk Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda açıldığı ilk günden itibaren uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor. Bugüne kadar BAK-Kadıköy ekibi tarafından yaklaşık 82 bin kişi eğitim aldı. Pandemi döneminde çevrimiçi olarak verilen eğitimler artık yüz yüze devam edecek. Eğitimi tamamlayan vatandaşlara rozet ve acil durum bilgilendirme kartları veriliyor.

DEPREM DENEYİM ODASI
Depremin nasıl oluştuğu, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığı Deprem Deneyim Odası’nda, deprem simülasyon sistemi ile hasar verici depremler gerçeğe yakın olarak simüle ediliyor.

5 BOYUTLU SİNEMA
Sinemada yaklaşık 6 dakika süren eğitim filmi ile deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili birçok konu anlatılıyor.

YANGIN SİMÜLASYONU
İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu ile yangın ve çeşitleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, kişisel güvenlik önlemleri, yangına müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda uygulamalar yapılıyor.

OYUNLA AFET BİLİNCİ OLUŞTURULUYOR
Afet Bilinçlendirme Parkı’nda ayrıca Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy)eğitmenleri tarafından hazırlanan oyunlar ve etkinlikler düzenleniyor. “Bir Afet Masalı Müzikali”, “Afet Çantam Hazır Eşini Bul” ve “Afet Çantamı Topluyorum Tombala” gibi ülkemizde nadir hazırlanan oyunlarla eğitimler veriliyor. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nın açılması ile birlikte teknolojik olarak yapılan yatırımlar öğretilen bilgilerin deneyimlenmesini de sağlıyor.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PARK MOBİLYALARI
Parkta, olası afetlerde ocak ve depoya dönüştürülebilir banklar, çadıra dönüştürülebilir kamelyalar bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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