Lip tint ile canlı dudaklar, yüz temizleme jeli ile taptaze bir cilt, cushion fondöten ile kusursuz bir görünüm… Kore güzelliğinin en özel ürünleri artık İstanbul’un kalbinde! Mall of İstanbul’da kapılarını açan Pemvia, 24 Mayıs 2025 tarihinde düzenleyeceği büyük açılış etkinliğiyle güzellik tutkunlarını ve Kore kültürü meraklılarını bir araya getirecek.

Kore kozmetik ürünlerine olan ilgi, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artıyor. Doğal içerikler, hafif yapılar ve etkili sonuçlar sunan bu ürünler, özellikle gençler ve şehirli kadınlar arasında vazgeçilmez hale geldi. İşte bu ilgiyi karşılamak ve Kore güzellik kültürünü daha yakından tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Pemvia, Mall of İstanbul’daki ilk mağazasıyla sektöre yepyeni bir soluk getiriyor.

Cilt Bakımında Yeni Dönem: Kore Ruhu İstanbul’da

Pemvia, ürün gamında yer alan lip tint, yüz temizleme jeli ve cushion fondöten gibi favori ürünleriyle kullanıcılarına sadece makyaj değil, sağlıklı cilt bakımını da vadediyor. Renkli ama doğal tonlar sunan lip tint serisi, dudaklara hem bakım hem de zarif bir görünüm kazandırıyor. Cildi nazikçe temizleyen yüz temizleme jeli, sabah-akşam kullanıma uygun formülüyle günlük rutinin vazgeçilmezi olurken; ciltle bütünleşen cushion fondöten çeşitleri ise doğal bir parlaklık ve uzun süre kalıcılık sunuyor.

24 Mayıs’ta Güzellik ve Kültür Dolu Bir Gün Sizi Bekliyor

Pemvia’nın büyük açılış etkinliği, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Mall of İstanbul’da düzenlenecek. Bu etkinlik sadece bir mağaza açılışı değil; güzellik, sanat ve Kore kültürünün iç içe geçtiği geniş çaplı bir organizasyon olacak. Influencer dünyasının tanınmış isimleri, cilt bakım uzmanları ve Kore kültürüne ilgi duyan sanatçılar etkinlikte yer alacak.

Ziyaretçilere özel sürpriz hediyeler, ücretsiz cilt analizi ve ürün uygulamaları, canlı yayınlar ve sosyal medya çekimleriyle dolu bir gün sunulacak. Katılımcılar ayrıca Kore cilt bakımına dair mini atölyelere katılabilecek ve uzmanlarla birebir deneyim paylaşma imkânı bulacak.

Mağaza Deneyimi: Kişiye Özel Bakım Önerileri

Pemvia mağazası, klasik alışveriş anlayışının ötesine geçerek müşterilere birebir danışmanlık ve deneyim alanları sunuyor. Cilt tipinize göre belirlenen ürünler, mağaza içinde denenerek uzmanlar eşliğinde sunuluyor. Dilerseniz yüz temizleme jelinizi cilt analiziniz sonucuna göre seçebilir, cushion fondöteninizi deneme alanlarında test edebilir ya da kendinize en uygun lip tint tonunu uygulamalı olarak keşfedebilirsiniz.

Güzellik ve Estetikte Yeni Bir Adres

Kore estetiğini, sürdürülebilir güzellik anlayışıyla birleştiren Pemvia, ürünlerinde doğaya dost içeriklere ve cruelty-free formüllere yer veriyor. Marka, güzelliğin sadece dış görünüm değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam biçimi olduğuna inanıyor. Bu felsefe doğrultusunda ürünleri hem etkili hem de cilt dostu olarak geliştiriliyor.

Kore güzelliğine yakından tanık olmak, lip tint, yüz temizleme jeli ve cushion fondöten gibi ikonik ürünlerle tanışmak ve güzellik dünyasının önde gelen isimleriyle buluşmak için 24 Mayıs’ta Mall of İstanbul’daki açılışta yerinizi ayırtmayı unutmayın.