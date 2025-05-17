İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere haftanın 5 günü yüzlerce seçmen ile sokak röportajı yapan bir kişi olarak Erdoğan’ın 3 K konusunda ordinaryüs olduğu malum. 3 K ne demek : Kavga, Kaos ve Kargaşa… RTE 16 yaşından beri bu 3 K ile çarpışa çarpışa gelmiş iktidar olmak isteyen parti ister CHP isterse başka birisi olsun bu üç konuda bir kavgaya girecekse daha işin başında burada yenik çıkacağı zaten belli iken neden burada zaman harcasın ?

Erdoğan 1994 yılından 14 ve 28 Mayıs 2023’e kadar girdiği bütün seçimlerini muhalefet ile kavgaya girerek kazanmıştır. Bundan dolayı muhalefet bu konuda defalarca yenildiği için Erdoğan ile yeniden kavgaya girmeyi tercih ederse muhtemelen seçim sonucu öncekiler gibi değişmeyecektir.

Bazılarınızın hemen 31 Mart 2024’de CHP büyükşehirlerin çoğunluğunda seçimi kazandı. Yapılacak ilk genel seçimde de kazanır dediğinizi duyar gibiyim.

Ancak yerel seçim ile genel seçim dinamikleri farklı şeyler olduğunu hemen aktarayım size.

Yerel seçimde Devlet, Ezan, Bayrak, İHA, SİHA, Terör vs. gibi halkın hassas olduğu konular yok.

İktidarın 23 yıllık ülke yönetiminde Ulusal Medya’nın % 90’ına bir şekilde finansal destek vererek kendi adamlarına satın aldırmış ve kendisine hizmet ettirdiğini herkes biliyor.

DİNÇ BİLGİN’İN SABAH GAZETESİ,UZAN AİLESİ’NİN STAR GRUBU,DOĞAN AİLESİ’NİN MEDYA GRUBU ŞU AN HANGİ SİYASİ YÖNETİME HİZMET VERİYOR ?

Doğan Medyasının bir şekilde 1 milyar dolara Tüpçü Demirören’e satacaksın dendi. Aydın Doğan bu teklifi kabul etmeseydi hem malına el konulacaktı hem cezaevine girecekti hem de 1 milyar dolarından olmamak için LANET olsun diyerek DOĞAN Medya Grubunu Tüpçüye verdi.

Tüpçünün cebinden bir kuruş para çıkmadan iktidarın bülteni yapacağı CNN TÜRK,KANAL D,DOĞAN HABER AJANSI, D-Smart, HÜRRİYET, MİLLİYET Ve Diğer bütün Radyo, televizyon, Gazete ve Dergilerini DEMİRÖREN GOLDİNG’e devretti.

Bu 1 milyar doları birileri kuruluş Amacı Çiftçiye hizmet etmek olan Ülkemizin en büyün bankası Ziraat Bankasından kredi kullanarak son özgür medya da Hükümetin Güdümüne geçmiş oldu.

Peki Tüpçü Demirören Holding Ziraat Bankasında aldığı krediyi ödedi mi HAYIR ? Peki ne yaptı ? Kendilerine Doğan Medya Grubunu satın al diyenler kim ise bu borcun ödemesi için şeytanın aklına gelmeyen bir yöntem bularak ki en çok rantı son 23 yıldır bu şekilde elde ediyorlar.

Demirören Grubunun Eyüpsultan ilçesi Göktürk Semtinde merhum Kamer Country’yi yapan Merhum Esat Edin’in üzerinde büyük m2 yeşil alan olan İflas eden şirketini satın alıyor.

Ziraat Bankasına borcunu ödemeyen bu gruba kıyak üstüne kıyak yapılıyor. İDDİA odur ki Ziraat Bankası ve TOKİ el ele vererek Kemer Counrty sakinlerinin nefes alacakları yeşil alanlarını imar’a açtı ve ördeklerin,börtü, böceğin su kenarında yaşam sürdüğü yerlere 4- katlı beton yığınları inşa ettikleri ucube yapılardan 600 milyon dolar gelir elde ettikleri ve bu geliri Demirören’in Doğan Grubunu satın alırkenkullandığı 1 milyar dolarlık borçtan düşüldüğünü Göktürk Yeşil kalsın platform başkanı ile yaptığım söyleşide bana ifade edildi. Bu açık bir çağrıdır savcı ve hakimlerimiz res’ en dava açsınlar halkımız yargı kararı ile gerçeği öğrensinler.

GÜYA isminde Milli olan Milli Piyango Ve diğer şans oyunlarını yine bu DEMİRÖREN Grubuna verdiler.

Ziraat Bankası Kredi verdiği hangi şirket, şahıs veya kişinin tarlasını imara açtırıp inşaat yapıp kredi borcundan düştüğünü duyan var mı ?

İşte Bugün CNN Türk başta olmak üzere kanallarında 24 saat kir akıtan DEMİRÖREN elin taşı ile elin kuşunu avlayarak servetine servet katıyor.

3-Kavga,Kaos ve Mağduriyeti oynayarak bütün muhalefet partilerini başarısız kılan Ak Parti yönetimi ile kavgaya girip burada başarı ile çıkacağına sanan muhalefet partilerinin tek yapacakları şey ancak bu şekil ile Ak Parti’nin ekmeğine yağ sürmenin dışında bir iş yapmış olmazlar.

Başta Ana muhalefet Partisi CHP olmak üzere diğer bütün muhalefet partileri DİREKT halk’ a İnerek onları muhatap alarak EKONOMİK FELAKETE NASIL ÇÖZÜM BULACAĞINI, ADALET’İN SADECE BELLİ BİR KESİM İÇİN ÇALIŞTIĞINI,EĞİTİM’İN YAZ BOZ TAHTASI OLDUĞUNU,SAĞLIĞIN BEBEK ÖLÜMLERİNİ ENGELEYEMEDİĞİNİ,SANKİ MUHAFELET PARTİSİ İMİŞ GİBİ İSRAİL’İN GAZZE VE FİLİSTİN KATLİAMLARINA KARŞI KAYDA DEĞER HİÇ BİR ŞEY YAPMADIĞINI (EL ALTINDA ÜRDÜN ÜZERİNDE HER TÜRLÜ TİCARETİN SİYONİSTLER İLE YAPILDIĞINI ANLATMANIZ GEREKİR)

Milyonlarca emekli 14.500 TL maaş alıyor İstanbul’un en uzak ilçesinde bu para ile kim bir ev Kiralayabilir ?

Anne baba desteği olmadan hangi evlat evlenebilir ? Ev araba alabilir ? AKP’den önce bir kişi emekli olurken aldığı maaşın % 75 ile emekli maaşı bağlanma oranı Var iken AKP’ nin 2008’de çıkardığı bir yasa ile bu oran % 33’e düştü…

EYT mağduriyeti ile bir gün işe geç giren ikiz kardeşlerden birisini 43 yaşında emekli ederken diğer ikizine sen 17 sene daha çalışacaksın deniyor bunun neresinde adalet var ? DEMEK İÇİN NE BEKLENİYOR ?

Ey muhalefet Partileri sözün özü sen sen ol KAVGA ve mağduriyetlikten beslendiği artık tescillenen birisi ile KAVGAYA girip o kavgayı kazanacağınızı düşünüyorsanız bunun sonu hüsrandır. Bu kavgaya girerek ancak ve ancak AK parti yöneticilerinin figüranı olmanın dışında bir şey olmaz.

EKONOMİ Felç (Kira, Konut Fiyatları, Gıda Fiyatları ) -ADALET - HUKUK Perişan (3 Parti’nin Genel bakanı zindan da) EĞİTİM Yaz boz deneme tahtası olmuş durumda ,SAĞLIK sistemi içinde Bebeklerimiz öldürülüyor tek istifa yok. Turizm’de 78 vatandaşımız feci şekilde yanarak can veriyor can veriyor tekbir istifa yok.

Dünya lideri olduk deniyor 2 yıldır İsrail en acımasız yasaklanmış bombalar ve ambargolar ile aç bırakarak yüz binlerce Filistinliyi öldürüyor biz 412 yıl idare ettiğimiz bir yer olan Filistin’de bir türlü katliamları önleyemeyen hariciyemiz ne yapıyor ?

İŞİN ÖZÜ,SÖZÜN ÖZÜ MUHALEFET AK PARTİ VE ERDOĞAN’A LAF YETİŞTİRMEYE ÇALIŞMASIN KAFAYI,BEYNİNİ HER ALANDA VAR OLAN ÜLKE SORUNLARIMIZI NASIL ÇÖZECEĞİNİ AKILLI VE RASYONEL BİR ŞEKİLDE HALKA ANLAŞILIR BİR DİL İLE ANLATSIN…

Bir kaç ay önce Giresun Gazi caddesinde sokak röportajı yararken 80 yaşında olduğunu ifade eden bir amca gelip mikrofonumuza aynen şunları söyledi ”CHP başta olmak üzere partileri Erdoğan’ı göndereceğiz, Erdoğan Ülkeyi yönetemiyor vs. diyerek politika yapıyorlar. Bu bana göre yanlış. Erdoğan’ın artık ülkeyi yönetemediğini bende biliyorum. Bakın burası Giresun bir avuç fındık aldım dünyanın parasını aldılar. Muhalefet beni ve benim gibi iktidardan memnun olmayan kişilere ;İKTİDAR oldukları zaman, EKONOMİYİ, ADALET’İ,DIŞ POLİTİKAYI ,EĞİTİMİ, YAŞAMI,HAYATI VE HALKIN TEMEL SORUNLARINI NASIL DÜZENE KOYACAJLARINI SEÇMENİ İNANDIRIDIKLARI ZAMAN Zaten bir Ak Pariti yi de Erdoğan’ı göndeririz demişti.

Muhalefet bir an önce sokaklara inip kapı kapı dolaşarak halk ’a sorunlarına nasıl çözüm bulacağını açıklamalıdır.

Bunun dışında Erdoğan’ın ordinaryüslük derecesi aldığı 3 K (Kaos - Kavga ve Kargaşa) ile kavgaya tutuştuğunuz an zaten sizi kendi zeminine çekmiş ve orada sizin başarı ile çıkma imkan ve ihtimaliniz yok.

Halk’ a giderken vaaz vermeyin yanınıza az sayıda kişi ile gidin vatandaşa mikrofon uzatın vatandaş zaten sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacak siz sadece onları yayınlayın % 65 ile iktidar olmanız kaçınılmazdır.

Aslında bu konuda söyleyecek ve yazacak çok şey var lakin şimdilik bu kadarı ile iktifa edelim.

Gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 17 Mayıs 2025