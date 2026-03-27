İBB BAŞKANI VE CHP'NİN CB. ADAYI EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ’DE Kİ HÜCRESİNDE DÜNYA GENÇLERİNE SESLENDİ...

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Güngören - İstanbul

Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü (IUSY) Dünya Kongresi, 150 ülkeden 250 gencin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gençlik Kolları’nın ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. 19 Mart 2025 sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP’nin ve 25,1 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun video mesajının gösterildiği kongrede, sırasıyla CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Başkanı Iratxe García Pérez (video mesaj), Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, Genç Avrupa Sosyalistleri (YES) Başkanı João Martins Pereira, Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa ve Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, (video mesaj) konuşmalarını gerçekleştirdi.

23 Mart 2025’ten bu yana Silivri’de 12 metrekarelik bir hücrede tutulan İmamoğlu, yapay zekâ desteğiyle hazırlanan video mesajında, katılımcılara şu sözlerle seslendi:

“Sevgili dostlar, değerli genç liderler… Silivri’den hepinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Bugün İstanbul’da, benim şehrimde bir araya geliyorsunuz. Benim çok sevdiğim şehirde… Bütün kalbimle hizmet ettiğim bir şehirde... Halkına ait olan bir şehirde… Aranızda şahsen bulunamıyorum. Ama kalbim de inancım da sizinle. Her birinizi yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden geldiniz. Demokrasiye inanıyorsunuz. Adalete inanıyorsunuz. Dayanışmanın gücüne inanıyorsunuz.

Ben de inanıyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Demokrasi, sadece benim ülkemde değil; dünyanın birçok yerinde baskı altında. Demokrasiden korkanlar, özgür insanları susturmaya çalışıyor. Bazen yasalarla, bazen mahkemelerle, bazen de hapishane duvarlarıyla. Ama sizin burada bizimle olmanız çok önemli. Sizin dayanışmanız çok önemli. Demokrasiye olan inancınız çok önemli. Sosyalist Enternasyonal Gençlik Kolları, gözaltına alındığım günlerde bizimle dayanışma gösterdi. Bunu unutmadım. Çünkü dayanışma, sadece bir söz değildir. Dayanışma bir tercihtir. Ve siz bu tercihi yaptınız.”

“Bugün sizlere duvarların ardından sesleniyorum. Ama benim mesajım bununla ilgili değil. Benim mesajım umutla ilgili. Cesaretle ilgili. Gelecekle ilgili. Tarih bize, her şeyin karardığı anlarda bile, gençlerin dünyayı değiştirmeyi başardığını gösterdi. Bugün o güç sizdedir. O sorumluluk sizdedir. Ve o cesaret de sizdedir. İşte bu yüzden burada bir araya gelmeniz çok kıymetli. Siz bugün dünyaya şunu hatırlatıyorsunuz: Gelecek korkunun değil, cesaretin olacaktır. Gelecek baskının değil, özgürlüğün olacaktır.

Gelecek ayrışmanın değil, dayanışmanın olacaktır. Gelecek nefretin değil, adaletin olacaktır. Daha iyi bir dünya kendiliğinden kurulmayacak. Onu biz kuracağız. Birlikte kuracağız. Sınırların ötesinde kuracağız. Duvarların ötesinde kuracağız. Mücadelelerimizin adı farklı olabilir. Ama değerlerimiz ortaktır: Özgürlük, eşitlik, dayanışma ve demokrasi. Ben, o geleceğe inanıyorum. Ben, demokrasiye inanıyorum. Ve her şeyden önemlisi, size inanıyorum. Birliğinizi koruyun. Cesaretinizi koruyun. Demokrasiye olan inancınızı asla kaybetmeyin. Çünkü gelecek, ideallerinden vazgeçmeyenlerin olacaktır. Teşekkür ediyorum. Hepinize en sıcak selamlarımı gönderiyorum.”

