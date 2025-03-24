\u0130BB BA\u015eKAN DANI\u015eMANI VE MEDYA A.\u015e Y\u00d6NET\u0130M KURULU BA\u015eKANI MURAT ONGUN: Tek bir kan\u0131ta dayanmayan iftiralarla tutukland\u0131m!\r\n\r\nBir savc\u0131 \u201c\u00f6\u011frendi\u011fime g\u00f6re\u201d diye s\u00f6ze ba\u015flayan gizli tan\u0131k ifadeleriyle tutuklanmam\u0131 talep etti hakim de onaylad\u0131. Kamuya daha \u00e7ok gelir yaratman\u0131n yolsuzluk oldu\u011funu da bu soru\u015fturmayla \u00f6\u011frendim!\r\n\r\nBelli ki, bu yarg\u0131 ve siyaset a\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmedik\u00e7e \u00fclkemize huzur gelmeyecek.\r\n\r\nMilletimizle bunu ba\u015faraca\u011f\u0131z. Cezaevinde de olsak bunu ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz.\r\n\r\n\r\n\r\n