TEMELİNİ EKREM İMAMOĞLU ATMIŞTI…

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İmamoğlu’nun çiftçiye bakış vizyonuyla yol yürümeye devam ettiklerinin altını çizdi. İmamoğlu’nun, törenin yapıldığı alana çok yakın Silivri zindanlarında tutulduğunu kaydeden Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için hazır ve nazır olarak, tam şurada, yaklaşık 3-5 kilometre mesafede, gece-gündüz İstanbul için, Türkiye için çalışmaya devam ediyor.

SİLİVRİ’DEKİ TÖRENDE KONUŞAN İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: BAŞKANIMIZ, YAKLAŞIK 3-5 KİLOMETRE MESAFEDE, İSTANBUL İÇİN, TÜRKİYE İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Ekrem Başkan’ımız gece-gündüz üretiyor. Ben, bu vizyonu İstanbulluya, İstanbul'a, Silivri'ye Çatalca'ya ve Şile'ye verdiği için, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul'un helal oylarıyla seçilmiş, halihazırda seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, siz çiftçilerimiz adına, Silivrili hemşehrilerimiz adına ve İstanbullu hemşehrilerimiz adına sevgi ve saygılarımı buradan iletmek istiyorum,” dedi.



İBB’NİN İSTANBULLU ÇİFTÇİLERE VERDİĞİ KARŞILIKSIZ DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde 2020 yılında başlattığı tarımsal destek programını, bu yıl da güçlendirerek sürdürüyor. Kentteki çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek, tarımdan kopan üreticileri yeniden tarlaya döndürmek ve tarım alanlarının betonlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen destekler, her geçen yıl daha da kapsamlı hale geliyor.

Yazlık sebze üreticilerine domates, biber, hıyar, patlıcan ve karpuz fideleriyle verilen desteklere, bu yıl ilk kez kabak fidesi de eklendi. 2025 yılında ise, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerin daha kazançlı alternatif ürünlere yönelmesini sağlamak, tarımda münavebeyi (bir tarlaya aynı ürünlerin arka arkaya ekilmemesi, farklı bitkilerin bir düzen içinde birbirinin peşi sıra ekilmesini ifade eden tarım yöntemi) çeşitlendirerek, toprak verimliliğini arttırmak için bu yıl ilk defa çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu desteği de verilecek. Bu yıl 3.315 çiftçiye, toplam 6 milyon 785 bin adet yazlık sebze fidesi, 1.791 çiftçiye ise 8 milyon 73 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtılacak.

DAĞITIM SİLİVRİ’DEN BAŞLATILDI

İBB, yazlık fide dağıtımını, Silivri Değirmenköy’de düzenlenen törenle başlattı. Törende; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özel, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ile çiftçiler İsmet Asan ve Hande Nur Başaran birer konuşma yaptı. Geçtiğimiz çarşamba günü Silivri’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşması gerçekleştirildiğini hatırlatan Aslan, “Silivri Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklu bulunan Ekrem Başkan’ımıza özgürlük istedik.

Kiminle? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşleriyle, akrabalarıyla ve tüm İstanbullularla beraber özgürlük istedik. Ekrem Başkan’ımıza özgürlük istedik. Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız, benim de kardeşim Mehmet Murat Çalık'a özgürlük istedik. Esenyurt Belediye Başkanı’mız Ahmet Özer'e özgürlük istedik. Şişli Belediye Başkanı’mız Emrah Şahan'a özgürlük istedik. Beşiktaş Belediye Başkanı’mız Rıza Akpolat'a özgürlük istedik. Beykoz Belediye Başkanı’mız Alaattin Köseler'e özgürlük istedik,” dedi.

ASLAN: “EKREM İMAMOĞLU’NUN ÇİFTÇİYE BAKIŞ VİZYONUYLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ekrem İmamoğlu’nun çiftçiye bakış vizyonuyla yol yürümeye devam ettiklerinin altını çizen Aslan, “Bundan sonra da aynı şekilde o vizyonu sürdüreceğiz. Çünkü, bizler biliriz ki bir memleket, ancak üreticisiyle güçlüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Memleketimiz, çiftçilerimizin memleketidir demişti. Öyleydik. Her şeyin en güzelini bizim çiftçilerimiz yetiştirirdi, üretirdi.

Dünyanın tarım ülkesiydik. Buğday ambarıydık. Toprağımız bereketli, çiftçilerimiz çok çalışkandı. Fakat ne yazık ki, yanlış ekonomik politikalar nedeniyle, uzun süredir çiftçilerimiz zor durumda. Ülkemiz zor durumda. Yüksek maliyetler, üretimi zorluyor,” tespitlerinde bulundu.

Bir köylü çocuğu olarak çiftçiliğin zorluklarını bildiğini aktaran Aslan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da en önem verdiği konuların başında tarıma verilecek desteğin geldiğine dikkat çekti. İmamoğlu’nun tarımsal alanların betonlaşmasını önleme gayretiyle mücadele ettiğini vurgulayan Aslan, İBB’nin 2020’den 2025’e kadar olan sürede İstanbullu çiftçilere, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılıkla uğraşan üreticilere verdiği desteklerin kısa bir özetini kamuoyu ile paylaştı.

“EKREM BAŞKAN’IMIZ GECE-GÜNDÜZ İSTANBUL İÇİN, TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

İmamoğlu’nun, törenin yapıldığı alana çok yakın Silivri zindanlarında tutulduğunu kaydeden Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için hazır ve nazır olarak, tam şurada, yaklaşık 3-5 kilometre mesafede, gece-gündüz İstanbul için, Türkiye için çalışmaya devam ediyor. Ekrem Başkan’ımız gece-gündüz üretiyor. Ben, bu vizyonu İstanbulluya, İstanbul'a, Silivri'ye Çatalca'ya ve Şile'ye verdiği için, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul'un helal oylarıyla seçilmiş, halihazırda seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, siz çiftçilerimiz adına, Silivrili hemşehrilerimiz adına ve İstanbullu hemşehrilerimiz adına sevgi ve saygılarımı buradan iletmek istiyorum. Her birinizin emeğine sağlık diyorum.

Tam 3 gün sonra 19 Mayıs 1919’un yıldönümünü anacağız. Sizlerin akrabası, hemşehrisi, bir vatan evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl tüm zorluklara rağmen Anadolu'ya gitmiş ve yola çıkmış ise, bugün Silivri zindanlarında esir tutulan Belediye Başkanı’mız da aynı şekilde, aynı misyonla ve vizyonla 86 milyona hizmet edecek. Tüm yol arkadaşlarımızla beraber Sayın Başkan’ımızla beraberiz. Sizlerin adına tekrar ona ‘geçmiş olsun’ diyor, en kısa sürede Ekrem Başkan’ımızı yanımızda istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

İBB DESTEĞİ SAYESİNDE, İSTANBUL’DA TARIM YAPILAN ALANLAR 51.500 DEKAR ARTTI

2020 yılında destek verilen çiftçi sayısı 693 iken bu sayı tekil bazda bitkisel üretimde 5.945 hayvansal üretimde 2003, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta 1.478 olmak üzere toplam 9.843 kişiye ulaştı. İBB ,2020 yılından bugüne kadar domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz çeşitlerinden oluşan yazlık fide desteklerine ve ayrıca brokoli, karnabahar, kırmızı lahana, beyaz lahana, kara lahana, kıvırcık marul ve kerevizden oluşan kışlık fide desteğinde de bulundu. Bugüne kadar ki fide desteği sayısı, 55 milyon adet olarak gerçekleşti.

Destek kapsamında verilen yazlık sebze fideleri, İstanbul genelinde toplam 9.735 dekar alana dikilecek. Bu alanlardan yaklaşık 80 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İBB’nin aralıksız desteği sayesinde, İstanbul’da tarım yapılan alanlar 51.500 dekar arttı. Tüm destekler, çiftçi katkısı alınmadan, yüzde 100 hibe şeklinde devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)