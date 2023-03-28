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Ziraat Bankası TOKİ'yi Kazanç Kapısı Olarak mı Görüyor ?
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Ziraat Bankası TOKİ'yi Kazanç Kapısı Olarak mı Görüyor ?

TOKİ'nin konut sahibi olmayan dar gelir grubu için başlattığı kampanyaya kayıt olan kişiler içinde konut veya arsayı katılım hakkı elde edemeyen kişilerin iade edilen 500 TL başvur parasını almak için herhangi bir ziraat bankasına gitmeleri halinde siz Merkez şubeye gidip paranızı alacaksınız veya bize 38 TL parayı keser öyle öderiz diyor ve yapıyorlar...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2023 Salı 14:49
Ziraat Bankası TOKİ'yi Kazanç Kapısı Olarak mı Görüyor ?
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ZİRAAT BANKASI KONUT VE ARSA İÇİN 500 TL BAŞVURU PARASI İADE EDİLEN KİŞİLERDEN NEDEN 38 TL KESİYOR ?

Arsa için 500 TL başvuru parası yatıran R.O.H  şartlarınız uygun bulunmadığından paransız iade edilmiştir diye E-devlete'e şerh düşmüş.Ben de Zeytinburnu Meydan şubesine 500 TL iade paramı almaya gittim. Sıra numarası alıp uzun süre bekledim. Sıra bana gelince gişe memuru  ya gidip bankamatikten alın yada,merkez şubeye gidin yada 38 TL eksik vereceğim dedi. Bankamatiğe gitsem hem paramı nasıl alacağımı bilmiyorum hem de  orada da sıra vardı. Benim gibi milyonlarca kişi 500 TL yatırdı bu paralar aylardır bankalarda bekliyor. Bundan kim faydalandı? Neden fakir fukara garip gurebanın 38 lirasına göz dekiyorlar diyen vatandaşın haklı isyanını sayfalarımıza taşımak bizim için bir görevdir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA) 

Son Güncelleme: 28.03.2023 15:21
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