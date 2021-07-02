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İBB Çocukları Davet Ediyor: Çık Dışarıya Oynayalım

İBB, pandemi döneminde okullardan ve sokaklardan uzak kalan çocuklar için eğlenceli ve öğretici temalardan oluşan “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri düzenliyor. İstanbul’un park ve meydanları yeniden çocuk kahkahalarıyla şenleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 17:15
İBB Çocukları Davet Ediyor: Çık Dışarıya Oynayalım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı; çocukları ve ailelerini salgın sürecinde uzak kaldıkları kültür- sanat faaliyetleriyle yeniden buluşturuyor. “Çık Dışarıya Oynayalım” sloganıyla çocukları parklara, meydanlara davet eden İBB; şehrin gösteri merkezlerine uzak noktalarında etkinlikler düzenliyor. Proje kapsamında oluşturulacak alanlarda sanat atölyeleri ve oyun alanlarına yer verilecek. Çocukların hem öğrenecekleri hem de eğlenecekleri deneyim alanları yaratılacak. “Beden Vurmalı Ritim Atölyesi”, “Çocuk Orkestrası, “Müzikli Masal Atölyesi”nin yer alacağı alanda çocuklar yaratıcılıklarını atölyelerle keşfederek, gelişim süreçlerini sanat yoluyla deneyimleyecekler.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

10 İLÇEDE BAŞLIYOR

Şile, Küçükçekmece, Büyükada, Kağıthane, Kartal, Avcılar, Maltepe, Büyükçekmece, Üsküdar ve Başakşehir’de çocuklar için güvenli hale getirilen alanlarda, salgın önlemleri dikkate alınarak yapılacak etkinliklere çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek. İlki, 3 Temmuz Şile Maşatlık Parkı ve 4 Temmuz Küçükçekmece Kanarya Sahili’nde yapılacak etkinlikler saat 18.00’de başlayacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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