İBB 30 Ağustos’u Sosyal Mesafeli Etkinliklerle Kutlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyük Zafer’in 98’nci yılı için salgın koşullarına göre planlanan etkinlikler gerçekleştirecek. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimiz ve Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun eseri olan büyük zafer, bayram coşkusuna yakışır şekilde fiziki mesafe kuralıyla kutlanacak. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuk etkinliği ve konserler düzenleyecek İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki programında pandemi nedeniyle ücretiz bilet uygulamasına gidecek. Sınırlı sayıdaki biletler, başvuru formunun bulunduğu portal üzerinden alınabilecek.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk müziğinde ayrı bir yer edinmiş sanatçı Haluk Levent, İstanbulluları müzikte ve büyük zaferin coşkusunda birleştirecek.

KEMERBURGAZ’DA BAYRAM COŞKUSU

İBB’nin etkinlikleri, bir başka milli bayramda, 29 Ekim 2019’da açtığı Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştireceği aktivitelerle başlayacak. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme ve çocuk alanlarıyla İstanbulluların keyifle vakit geçirdiği şehir parkı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar için uçurtma şenliği, oyun atölyeleri ve mini ödüllü yarışmaların hazırlandığı programlarda; İBB Orkestralar Müdürlüğü de en sevilen repertuvarıyla müzikseverlerle buluşacak.

ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL TİYATRO OYUNU

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda saat 20.00’de DJ performansı ile başlayacak kutlamalarda, 30 Ağustos için özel olarak hazırlanan tiyatro oyununa da sahnelenecek. Yönetmenliğini Eraslan Sağlam’ın üstlendiği, İBB Şehir Tiyatroları’nın “Zaferin Tanıkları-Ekmek ve Hürriyet” isimli gösterisi, izleyicilerle buluşacak. Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından hazırlanan bu eserde; edebiyat, modern dans, müzik gibi disiplinler tiyatro çatısı altında toplanarak, Milli Mücadele’nin bugünle ilişkisi bir panorama ekseninde sunulacak. Eserin müziğini Deniz Noyan’ın, koreografisini Özge Midilli’nin, kostümlerini Onur Uğurlu’nun, efekt tasarımını Yunus Nalcı’nın, ışık tasarımını Osman Aktan’ın yaptığı oyunda; Ertan Kılıç, Müge Çı̇çek, Ada Alize Ertem, Volkan Öztürk, Neşe Ceren Aktay, Nilay Yazıcıoğlu, Gürkan Başbuğ, Elif Verı̇t, Besim Demı̇rkıran ve Hakan Örge rol alıyor.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek program, pandemi nedeniyle bin kişilik bir katılımla yapılacak. Ücretiz bilet uygulamasına gidildiği etkinliklere http://forms.ibb.gov.tr/ kultur/30-agustos-zafer- bayrami-etkinlik-davetiyeleri- basvuru-formu/ adresinden davetiye alınabilecek.

GÜNÜ GÜZELLEŞTİREN ETKİNLİKLER

İBB şirketlerinden Kültür AŞ’nin işlettiği Miniatürk, kutlamalar kapsamında birçok farklı temadaki etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler için hazırlanan sahne ve alan aktiviteleri, hem yetişkinlerin ve hem de çocukların gününü güzelleştirecek.

İstanbul’un tarihi ve kültürel değerini yansıtan kitapların okuyucuyla buluşturan, şubelerindeki konserlerle müzikseverlere keyifli anlar yaşatan İstanbul Kitapçısı, bu geleneğini Zafer Bayramı’nda da sürdürecek. Kadıköy şubesinde düzenlenecek Klasik Müzik Konseri ile çağları aşan notalar, 30 Ağustos için İstanbullulara seslenecek.

KURTULUŞ DESTANI YENİDEN HATIRLANACAK

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteği ile düzenlenen “Park Et Seyret” etkinlikleri, milli bayram heyecanını herkese hissettirecek. Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı, farklı bir yorumla yeniden hatırlanacak. Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, Türk edebiyatının başyapıtlarından olan eserden esinlenerek hazırladığı “Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları”, izleyiciyle buluşacak. Orhan, iki ses ve anlatıcının yer aldığı konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt, anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak,viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ ve canlı olarak ses tasarımını yapacak Cem Ergunoğlu ile aynı sahneyi paylaşacak. Berlin’de yaşayan Türk illüstrasyon sanatçısı Kutay Can Doğan’ın her bir müzikal eser için çizdiği çizimleri de ekrana yansıtılacak.

Yenikapı’da “Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları” eserinin ardından Haluk Levent sahne alacak. Türk müziğinde iz bırakmış Levent, en sevilen eserleriyle Yenikapı’da bayram havası estirecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

YENİKAPI

Program Akışı:

20.00 : DJ Performansı

20.30 : “Nazım Hikmet” Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları

22.00 : Haluk Levent Konseri

23.30 : Kapanış

MALTEPE

Program Akışı:

20.00 : DJ Performansı

20.30 : İBB Şehir Tiyatroları Tarafından 30 Ağustos için Özel Olarak

Hazırlanan “ Zaferin Tanıkları” Tiyatro Oyunu Gösterimi

21.00 : İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

21.40 : “Direnen Mızıkacılar Orkestrası” Konseri

23.00 : Kapanış

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Alan Etkinlikleri:10:00-17:00

• Türk Bayraklarıyla Uçurtma Şenliği – 1.000 adet uçurtma

• Çocuk Etkinlikleri ve Mini Ödüllü Yarışmalar

• Çocuk Atölyeleri

• Alan Süslemeleri

Sahne Programı:

15.00 : İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

16.00 : İBB Kent Orkestrası Bando Konseri

17.00 : DJ Performansı

19.00 : İBB Kent Orkestrası Konseri

20.30 : Kapanış

MİNİATÜRK ETKİNLİKLERİ

Saat :13.30 / 15.30

Sahne Etkinlikleri :

Bando

Jonglör

Atatürk ve Çocuk

Kamaşibai

Köpük Show

Alan Etkinlikleri :

T-Shirt Boyama Atölyesi

Zafer Bayramı Anı Duvarı

Atatürk Sergisi

Maskotlar

Balon Oyunları

KADIKÖY İSTANBUL KİTAPÇISI ETKİNLİĞİ

Saat : 11.00 / 12.00- Klasik Müzik Konseri