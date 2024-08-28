Asil listeden İBB Yurtları’nda barınma hakkı kazanan öğrenciler 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında online kayıt yapabilecek. Bu tarihler arasında ön kayıt yapmayan öğrencilerin barınma hakkı yedek listede yer alan öğrencilere geçecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 16 - 19 Ağustos tarihleri arasında online olarak alındı. İBB Yurtlarına T.C. vatandaşı, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi. Öğrencinin zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı gibi çeşitli şartlar da yer aldı.

ŞEFFAF VE BELGEYE DAYALI DEĞERLENDİRME

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından taleplerin değerlendirilmesi de sona erdi. İBB yurtları için objektif ve belgeye dayalı değerlendirme yapıldı. Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi sırasında öne çıkan şartlar şunlar oldu;

Öğrencinin hangi tip üniversiteye yerleştiği (devlet ya da vakıf),

YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise),

Mevcut öğrenci ise not ortalaması,

Vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı,

Anne-baba geliri, engellilik durumunun olup olmadığı,

Şehit - gazi yakınlığı durumu

Depremzede olup olmadığı.

ONLİNE KAYITLAR BAŞLADI

Tüm bu kriterlerin ışığında yapılan incelemelerin ardından 2024 – 2025 akademik yılında İBB Yurtları’nda asil ve yedekten barınma hakkı kazanan öğrenciler belirlendi ve başvuru sorgulama ekranı 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinde erişime açıldı.

İBB Yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında aynı web sitesi üzerinden online olarak kayıt olabilecek. Online kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler 9 – 11 Eylül tarihleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurda gelerek kesin kayıt işlemlerini yapabilecek.

Belirtilen tarihler arasında online kayıt yapmayan öğrencilerin barınma hakkı ise yedek listede yer alan öğrencilere geçecek.

BİN 950 TL’YE BEŞ YILDIZLI BARINMA HİZMETİ

İBB, bu yıl da 8’i kız, 6’sı erkek olmak üzere 14 yükseköğrenim yurdunda üniversite gençlerine barınma hizmeti sunacak. Yurtların 2024 – 2025 akademik dönemi ücreti ise bin 950 TL olacak. Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı bu yıl da devam edecek ve öğrencilerden herhangi bir ücret

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)