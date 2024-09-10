İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor. Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
BAŞVURULARDA SON GÜN 11 EKİM
Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.
“SEN OKU DİYE” BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
- Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
- Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
- Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
- Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
- Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması
- (Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir)
İSTENİLEN EVRAKLAR
- Öğrenci belgesi
- Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi
- Öğrenci engelli ise engelli belgesi
- Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge
- Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge
NEREDEN BAŞVURULUR?
“İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.