İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor. Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BAŞVURULARDA SON GÜN 11 EKİM

Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

“SEN OKU DİYE” BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması

(Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir)

İSTENİLEN EVRAKLAR

Öğrenci belgesi

Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi

Öğrenci engelli ise engelli belgesi

Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge

Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge

NEREDEN BAŞVURULUR?

“İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb. istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)