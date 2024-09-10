İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor. Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

BAŞVURULARDA SON GÜN 11 EKİM

Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

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 “SEN OKU DİYE” BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
  • Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
  • Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
  • Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
  • Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
  • Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması
  • (Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir)

İSTENİLEN EVRAKLAR

  • Öğrenci belgesi
  • Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi
  • Öğrenci engelli ise engelli belgesi
  • Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge
  • Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge

NEREDEN BAŞVURULUR?

“İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Editör: Hüseyin Çetiner