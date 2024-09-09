Yazar Mehmet Yaşar Durukan, kayıp çocuklarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Kayıp çocuklar ilk 3 saatte ya da ilk 48 saatte öldürülüyor. Bu yüzden ilk 72 saat kritiktir. Kaybolan çocuk bir hafta geçmesine rağmen bulunamamışsa artık ceset arama sürecine girilir.”

Kırsal kesimde çocuk güvenliği konusuna da değinen Durukan, “Çocukları; hayvan otlatmaya, bahçeye, tarlaya, okula, Kuran kursuna, oyun oynamaya, mantar toplamaya tek başına göndermeyin” uyarısında bulundu.