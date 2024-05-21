İMAMOĞLU’NDAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’A TEBRİK ZİYARETİ

Hem Zeytinburnu'na iyi hizmetler sunalım hep birlikte hem de buralardan doğacak iş birliği, bütüncül olarak İstanbul'umuza, 16 milyon insanımıza iyi bir hizmet dönemini nasip etsin, sağlasın dilerim. Duamız o” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında yeniden aynı göreve seçilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Arısoy’un makam odasında gerçekleşti. Arısoy’a, yeni görev döneminde başarılar dileyen İmamoğlu, Yolu açık olsun. İnşallah Zeytinburnu halkına ave İstanbul'umuza, bu hizmet döneminde, iş birliğiyle, çok güzel işleri hep beraber sağlarız.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

İMAMOĞLU: İŞ BİRLİĞİMİZ İSTANBUL’A İYİ BİR HİZMET DÖNEMİNİ NASİP ETSİN

Sonuçta seçim bitti ve hizmet dönemi başladı Hepimiz, birer kamu kurumunun başında, insanlarımızın, vatandaşlarımızın yetki verdiği kişileriz. İş birliği içerisinde, hiçbir ayrım yapmadan, süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yönetme gayretimiz, en üst seviyede olacaktır” dedi.

“ARZUMUZ VE İSTEĞİMİZ, İSTANBUL’UN DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI”

Zeytinburnu’nun İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu bağlamda önemi büyük. Arzumuz ve isteğimiz, İstanbul'u dünyanın hak ettiği yerdeki, konumdaki seviyesinden daha yüksek yerlere taşımak.

Bu bağlamda ilçeleri ziyaret ediyorum. 39 ilçeyle birlikte, önümüzdeki 5 yılı konuşuyoruz. Ve bu 5 yıl, aslında bir nevi bizim sağlıklı bir stratejik plan oluşturmamıza da altlık oluşturuyor. Çünkü her ilçenin kendi bakışıyla hafızası var ve her ilçenin talepleri var.

Bunları yerinde dinlemek ve ardından da inşallah çok güçlü bir stratejik planı, 39 ilçeyi dinleyen bir Büyükşehir’in hazırlamasının, bence belediyemiz, halkımız çok büyük faydasını görecek.

Bu kapsamda her ilçeye iki saat, üç saat vakit ayırarak, bütün bürokrasiyle birlikte ziyaret ediyorum, dinliyorum. Ve buradan da çok güzel aslında sonuçları, verileri alıp, arkadaşlarım, yine sizlerle istişareyle birlikte, süreci hazırlayacaklar” diye konuştu.

“BULUŞMAMIZIN VERİMLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM”

Bütçelerini ve yatırımları öncelikli hizmetler üzerinden yönetme gayretinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Mümkün olduğu kadar, ortak akılla karar verme gayreti içerisindeyiz. Bunun çok sağlıklı da bir yerel yönetim disiplini, kurumlar arası geçişi de sağlayacağına eminim.

Bu bağlamda, daha önce yaptığımız ziyaretlerle başladığımız ilk buluşmalarımızı, bu dönem biraz daha yukarı seviyeye taşıyarak, daha geniş çerçevelerde, 360 derece meselelere eğilerek yapıyoruz ve sonrasında da arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz.

Bu yönüyle, bugünkü buluşmamızın verimli geçmesini diliyorum. Hem Zeytinburnu'na iyi hizmetler sunalım hep birlikte hem de buralardan doğacak iş birliği, bütüncül olarak İstanbul'umuza, 16 milyon insanımıza iyi bir hizmet dönemini nasip etsin, sağlasın dilerim. Duamız o” ifadelerini kullandı.

ARISOY: KÜÇÜK ARZULARIMIZ, BİRTAKIM TALEPLERİMİZ, İSTEKLERİMİZ OLACAK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Yeni dönemde inşallah iş birliği, uyum ve koordinasyon içinde, ilçemize güzel hizmetler yapmak nasip olur.

Ziyaretiniz için size ve değerli heyetinize çok teşekkür ederim. Çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni dönem, inşallah yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç, iyi bir başlangıçtır. Güzel işler yapmak, hemşerilerimizi memnun etmek, hemşehrilerimizin refah düzeyini yükseltmek nasip olur. Bizim küçük arzularımız olacak, birtakım taleplerimiz, isteklerimiz olacak. İlçemiz için, Zeytinburnu için ne yapmak gerekiyorsa, yapmaya hazırız” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Arısoy, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Zeytinburnu’nun sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)