CHP’Lİ KARABATTAN MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’E SERT ELEŞTİRİLER: “VERGİ MEMURLARINI HALKIN TEPESİNE DİKECEKSİNİZ, SONUÇ YİNE SIFIR OLACAK”

ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

Mehmet Şimşek’in, “Bütün OSB’lerin, bütün hallerin, bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı vergi memurları koyacağız” sözlerini hatırlatan Karabat, bu uygulamanın kayıt dışılıkla mücadele adı altında vergisini düzenli ödeyen vatandaşlara daha fazla yük bindirmek anlamına geldiğini savundu.

“BÜTÇE HEDEFİ ŞAŞTI”

Karabat, yılın ilk dört ayında Hazine nakit dengesinin 1,1 trilyon TL açık verdiğini, faiz ödemelerinin 685 milyar TL’ye ulaştığını, yıl sonu bütçe açığı hedefi olan 1,9 trilyon TL’nin ise tutmasının artık imkânsız olduğunu belirtti. Bu tablonun sorumluluğunun vatandaşa değil, iktidarın yanlış ekonomik yönetimine ait olduğunu vurguladı.

“ŞİMŞEK ASI SORUMLULARI GÖRMEZDEN GELİYOR”

Bütçe disiplini bozuldukça Mehmet Şimşek’in vatandaşları suçladığını ifade eden Karabat, “Ama Şimşek’in esas bakması gereken yer, 'turpun büyüğü' diyerek ülkeyi felakete sürükleyen Saray’dır” dedi. Erdoğan’ın çevresinde kümelenmiş bir grup çıkarcının kamu kaynaklarını sömürdüğünü savunan Karabat, Şimşek’in göreve geldiği iki yıl içinde tek bir büyük vergi kaçağına dahi ceza kesmediğini ileri sürdü.

YİNE VERGİ ARTIŞI

Mehmet Şimşek’in “rasyonel politikalar” söylemiyle göreve geldiğini hatırlatan Karabat, bu süreçte KDV oranının yüzde 18’den 20’ye çıkarıldığını, ek MTV uygulaması getirildiğini ve birçok mal ile hizmette vergi yükünün artırıldığını söyledi. Ancak tüm bu artışların sonunda elde edilen sonucun “sıfır” olduğunu vurguladı.

“Dezenflasyon değil, Saray rantı programı”

Şimşek’in sık sık “dezenflasyon programı”ndan bahsettiğini hatırlatan Karabat, mevcut sistemin tek amacının Saray çevresindeki çıkar gruplarının refahını sürdürmek olduğunu öne sürdü. Bu nedenle Şimşek’in görevinin vatandaştan daha fazla vergi toplamak haline geldiğini ifade etti.

“Fiyatlar düşerken bizde neden artıyor?”

Dünyada petrol ve gıda fiyatları düşerken Türkiye’de akaryakıt ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarının arttığını belirten Karabat, bu durumu da Şimşek’in ekonomi politikalarının bir sonucu olarak gösterdi.

“Vergi kaçakçısını arıyorsan, yukarılara bak”

Karabat, vergi kaçağıyla mücadele etmek isteyen Şimşek’e şu sözlerle çağrıda bulundu: “Devletten sürekli ihale alıp multi-milyarder olanların şirketlerine, altın ticareti yapılıyor gibi gösterip milyar dolar götürenlere, borsada vurgun yapan manipülatörlere baksın.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

1) Bütçe hedeflerinin tutmayacağını gören Mehmet Şimşek, yine halkın üzerine kabus gibi çökecek. Şimşek, “Bütün OSB'lerin, bütün hallerin, bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı vergi memurları koyacağız” dedi.

2) Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele bahanesiyle vergisini düzenli ödeyenlere daha fazla vergi getirecek. Çünkü, yılın ilk 4 ayında Hazine nakit dengesi 1,1 trilyon TL açık verdi, faiz ödemeleri 685 milyar TL’ye ulaştı. 1,9 trilyon TL olan yıl sonu bütçe açığı hedefinin tutması imkansız.

3) Bütçe disiplini bozuldukça Mehmet Şimşek vatandaşları, vergi mükelleflerini suçluyor. Ama Şimşek’in esas bakması gereken yer, “turpun büyüğü” diyerek ülkeyi felakete sürükleyen Saray’dır.

4) Erdoğan’ın çevresinde kümelenmiş bir avuç muhteris rantçı, kamunun kaynaklarını sömürüyor. Mehmet Şimşek 2 yıldır görevde ama bir tane bile büyük vergi kaçakçısına ceza kesmemiştir.

5) 2 yıl önce Şimşek rasyonel politikalar diyerek göreve geldiğinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardı. Ek MTV ödemesi getirdi, pek çok ürün ve hizmette vergi yükü artırıldı.

Sonuç: Sıfır!

6) Mehmet Şimşek sürekli dezenflasyon programı diyor ancak böyle bir şey yok. Bu sistem, tamamen Saray muhterislerinin rantını ve rahatını sürdürme programıdır. İşte bu nedenle Şimşek, vatandaştan daha fazla vergi toplamakla yükümlüdür.

7) Dünyada petrol fiyatı düşüyor, bizde akaryakıt fiyatı yükseliyor.

Dünyada gıda ürünleri ucuzluyor, Türkiye’de daha da pahalılaşıyor.

İşte Mehmet Şimşek’in eseri budur.

8) Mehmet Şimşek vergi kaçakçısı arıyorsa; devletten sürekli ihale alıp multi-milyarder olanların şirketlerine; altın ticareti yapılıyor gibi gösterip milyar dolar götürenlere; borsada vurgun yapan manipülatörlere baksın.