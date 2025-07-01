FİYATLARI,ENFLASYONU VE HAYAT PAHALLIĞII DÜŞÜRÜN HAYAT KOLAYLAŞSIN

Çetiner Gazetemize şunları söyledi ”Son günlerde Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanının 3 Temmuz’ da enflasyon rakamı açıklansın en düşük emekli maaşını açıklayacağız çıkışından sonra bir çok kurum ve kuruluşun temsilcisi işin kolayına kaçarak en düşük emekli maaşı 35 bin TL olsun diyerek pirim yapmanın derdine düştüler.

Hiçbirisi maaşı arttırmanız iyi bir yaşama kavuşmak demek değildir. Eğer soruna gerçek manada bir çözüm bulmak istiyorsanız enflasyonu düşürün, Türk lirasına değer katan çalışmalar yapın ve alım gücünü arttırın maaş aynen dursun demeyi aklına getiremiyor.

Bundan beş sene önce asgari ücretli ve emekli aldığı maaşın % 15’ ile kira ödeyip diğer % 85’i ile de aç kalmadan zar zor bir yaşam sürüyorken bugün İstanbul’da emekli ve asgari ücretli tüm maaşını verse bile bir ev kiralayamadığını herkes görüyor.

Maaş bugün iki misli atarsa gıda, kira ve diğer bütün her şeyin fiyatı o oranda atacağı için bunun olmasının kimseye faydası olmayacak.

Dönüp geçmişe baktığınız zaman yılar önce asgari ücret 2.815 TL iken kaç ekmek, ne kadar et, ne kadar süt, ne kadar makarna veya bu paranın % kaçı ile kira ödeniyordu ? bu tür istatistiki bilgilere bakmak gerekirken popülist hareket den bir çok kişinin sadece maaşa odaklanmaları artık hiçbir sıkıntıyı çözmediğini görsünler diyen gazeteci yazar Hüseyin Çetiner olaylara geniş pencereden bakmak gerekir dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)