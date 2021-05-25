MHP'Lİ MecLis Üyesi Arslan'dan: CHP'lilere sert tepki..

Güngören Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Alaettin Aktay'ın konuşmasında 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anması üzerine MHP Meclis Üyesi Gökhan Arslan çok sert tepki gösterdi.

Türk ceza kanunun 215. Maddesi gereğince suçu ve suçluyu övmek suç teşkil eder diyen MHP'li Gökhan Arslan, "Biz bu yüce mecliste, bu kürsülerde devletimize ve milletimize baş kaldıran teröristlerin, hainlerin isimlerin anılmasını istemiyoruz" dedi. Mecliste söz alan Gökhan Arslan CHP'lilere Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anlattı.

Konuşması sık sık kesilen MHP'li Gökhan Arslan konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik ve demokratik bir ülkedir. İktidarlar demokrasi sonucu yani halkın kendini yönetmesini istediği kişi veya kurumları seçim yoluyla seçmek koşuluyla iktidara getir.

Mesela bu mecliste bulunan tüm arkadaşlarımız 31 mart 2019 seçimlerinde Güngören halkının oylarıyla burada bulunmaktadır. Hakeza TBMM ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını da halkın oylarıyla belirlenmiştir. Şimdi birileri çıkıp biz mevcut sistemi yıkacağız ve seçilmişleri gayri resmi yollarla, silah zoruyla, vandalizmle, terörizmle kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya kalksa eminim 1 kaç kişi dışında bu meclisteki herkes bu duruma karşı gelir.

İşte zamanında Deniz Gezmiş ve arkadaşları ve onlar gibi düşünen Mahir Çayan İbrahim Kaypakkaya gibi şahıslar bu silahlı yolu seçmişlerdir. Peki bunlar terorist değil de nedir?

Peki bu şahısları övmek bunları kahramanmış gibi göstermek nedir? Bunu söyleyenlere ne denir?

REJİME KARŞI AYAKLANDILAR

Deniz Gezmiş veya arkadaşları veyahut onlar gibi örgütçüler ne yapmak istediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu rejime karşı ayaklandılar.

Her fırsatta demokrasiyi ve Atatürk’ün kurduğu parti diye övünen partinin demokratik yollarla seçilmiş bir belediye meclis üyesi neden bu teroristleri anmak istedi bence bu bir akıl tutulmasıdır.

Gerçi 2.4.2012 yılında TBMM CHP grubundan geçen ve meclise verilen yazılı önergede Deniz Gezmiş Mahir Çayan Hüseyin İnan vs.. Bunların isimlerinin kamu dairelerine ve köprülere vs… verilmesi için önerge verilmiştir.

BU ŞAHISLAR EMPERYALİSTLERİN MAŞALARIYDI

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve daha niceleri. Yok efendim dar ağacında 3 fidanmış. Darağacında 3 anarşist 3 terörist ve daha diğerleri. Banka soyan, adam kaçıran, infaz eden , polisimize askerimize mermi sıkan teröristlerdir. Deniz Gezmiş ve diğerleri yalnız bu eylemleri planlamakla kalmamış bizati eylerim içinde yer almıştır. Şimdi birileri çıkıp bu millete bu teröristleri sözde kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Bunlar devrim adı altında ülkenin huzurunu ve gelişmesinin önünü kapatan, yabancı devletlerin ve ajanlarının kullandığı kuklalardır. Halkların kardeşliği için yola çıktığı iddia edilen bu kişiler Rusya’nın Çin’in Türkiye Cumhuriyetlerdeki soydaşlarımızın için bir kez olsun ağzını açmamışlardır. Sözde ABD Emperyalizmine karşı olan bu şahıslar ABD emperyalizmin böl-parçala-yönet sisteminin maşalarıdır.

Bu CHP zihniyeti geçmiş dönemde 2.4.2012 yılında kendi Meclis Grubundan geçmiş olup TBMM bu isimlerin kamu binalarına verilmesini teklif etmiştir. Zihniyet aynı terorist zihniyettir.

Mustafa Kemal’in partisiyiz deyip oy devşirmeye çalışan CHP Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden hemen sonra onun yolundan ayrılması ve yönlerini Rusya'ya ve komunizme çevrilmesiyle, yetişenler ve yetiştirilenler aynı hastalıklı zihniyete sahiptirler.

Deniz Gezmiş denen terörist 1969 yılında Filistin’deki El Fetih Gerilla kamplarına gitmişti. Orası izcilik veya oyun kampı değildir. Bunlar Türkiye'ye dönünce bugün PKK’nın yaptığı gibi kanlı terör faaliyetlerini yürütmüşlerdir. ODTÜ'yü üs kabul etmiş ve genç zihinlerin beynini bulandırmışladır. Marksist-leninist gayri milli düzeni kurmak için silahlı bir örgüte ihtiyaç duyarak THKO kurdular. Kırsalda denizler şehirde mahirler.

Bu mecliste bu teröristlerin adının anılmasını, kürsülerden ağıt yakılmasını kınıyor ve protesto ediyorum.

Deniz Gezmiş isimli kişi, rejimi silah zoruyla yıkmak için örgüt kurmuş, banka soymuş, adam kaçırmış, adam yaralamış, okul işgal edip yakıp yıkmış, THKO isimli terör örgütünü kurup dağa çıkmış ve güvenlik güçleriyle çatışmış bir teröristtir. Türk ceza kanunun 215. maddesi gereğince suçu ve suçluyu övmek suç teşkil eder. Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu suçları işlendiği sabit olduğundan rejimi yıkmak isteyenlere sembol olduğunu kabullenmek bu suçun övüldüğünün açık seçik halidir.

KİMDİR MAHİR ÇAYAN

Kimdir bu ısıtılıp ısıtılıp algı yapılmaya çalışılan teröristler. Kimdir Mahir Çayan? Mahir Çayan THKPC'nin kurucusudur.

Kimdir Mahir Çayan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin ideoloğu ve bizzat militanıdır.

Nedir? Politikleşmiş askeri savaş stratejisi işçi sınıfını silahlandırıp devletine karşı ayaklandırarak aklı sıra devleti yıkma hareketidir. Yani kendi otoritesini sağlamak için kardeşi kardeşe kırdıracak, devletine polisine askerine silahlı şekilde saldırtacak bir ideolojidir. Mahir Çayan teröristtir. Mahir Çayan’ın 40 yıl bayraktarlığını yaptım diyen İmralı'daki cani Abdullah Öcalan teröristtir. Bebek katili Apo’nun heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş teröristtir. Selahattin Demirtaş çıksın diyen ve naralar atan hainler de teröristin ağababalarıdır.

Kimdir Mahir Çayan 1971 yılında vatanını milletini üniformasını satmış olan bir Yüzbaşı İlyas Aydın adına şişlide bir ev kiralayıp dönemin İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom’u kaçırıp günlerce işkence eden ve sonunda infaz eden kişidir.

Kimdir Mahir Çayan Sibel Erkan adında küçük bir kız çocuğunu günlerce alıkoyan bir teröristtir.

En son Ordu Ünye Radar Üssün’de 3 İngiliz Teknisyeni kaçırıp, Kızıldere’de askerle çatışmadan önce onları da infaz eden ve Türk askeri tarafından yanındakilerle birlikte delik deşik edilmiş bir vatan hainidir. Gerçi onlara göre çok değerli dava arkadaşları Ertuğrul Kürkçü bir şekilde kurtulması da muammadır.

BAŞBUĞUMUZU HEDEF ALMIŞLARDI

Bir şekilde bu CHP zihniyeti 1974 yılında özel bir komisyondan geçirip bu THKPC unsurlarının tamamını cezaevlerinden çıkarmıştır. Bu unsurlar bu ülkede 6 yıl boyunca kan akıtmışlardır. Bu kanın içinde 12 il başkanımız, 44 ilçe başkanımız ve 3600 ülkücü şehidimiz vardır. Bu unsurların bir kolu olan yani THKPC’nin bir kolu olan acilciler grubu 30 Haziran 1979 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine bombalı ve silahlı saldırı düzenlemişlerdir. Dakikalarca taranmıştır. Hedef merhum başbuğumuz genel başkanımız Alparslan Türkeş’ti. Nevşehir mitinginden geç dönen Başbuğumuz bu saldırıdan kurtulmuş ama Genel Merkezimizde 2 ülkücü ağabeyimiz şehit düşmüştür.

KAFTANCIOĞLU’NUN ATTIĞI TWEET HER ŞEYİ ANLATIYOR

19 mayıs 2013 yılında Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’de ise her şey gözler önündedir hani şu MLKP’nin sözde komutanı Hasan Ocak ölmedi yaşıyor diyerek propaganda yapmıştı. Peki kim bu MLKP ve neden bu il başkanı bunların propagandasını yapıyor. Çünkü MLKP Rojava denilen bölgede Amerikan conileri tarafından yetiştirilen ve orada ABD bayrakları altında Biji Serok Obama diye bağıran zavallılar. Yemişim sizi 6. Filoyu kovduk yankee go home diyen övüncünüzü. Sadece MLKP mi devrimci komünarlar partisi de (DKP) Rojava’daydı. Kendini Mahir Çayan’a nispet eden TKHP/C’de yaklaşık 30 militanı ile Amerikan askerlerinden eğitim aldı.

ŞİMDİ BEN BUNLARI NEDEN ANLATTIM

Artık sosyalist örgüt militanları da, onların savunucuları da Türkiye’ye dönüp, 6. Filo hikayeleri anlatmaya, “yankee go home (defol Amerika) sloganları atmaya masalları yazmaya başlayabilir.

Şimdi ben bunları neden anlattım:

1- Biz bu mecliste, bu kürsülerde teröristlerin, devletimize ve milletimize baş kaldıran hainlerin isimlerin anılmasını kabul etmediğimiz için.

2- Bu isimleri ananların hala aynı terörist zihniyet içinde olduğunu ispatlamak için anlattım.

3- Kendilerini devrimci zannedenler dün nasıl bu ülkede karışıklıklara neden oldularsa bugün yine aynı hataya düşmesinler diye anlattım.

4- Boğaziçi üniversitesinde veya farklı mercilerde bu halkı devletine karşı ayaklandırmaya çalışanların sonu mutlak suretle ölüm olacağını bilmeleri gerekir onun için anlattım.

5- Unutulmasın ki Türk Örf adetlerinde devlet babadır, devlet anadır devlet kutsaldır devlet her şeydir. Bunu yıkmaya çalışanlara en ağır şekilde cevap verilecektir.