Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı

TOPLANTIYA KATILIM ÇOK FAZLA İDİ

Malatyalılar Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve A takımını ağırladı. İş Adamı Eski Malatyaspor kulüp başkanı Haşim Karadağ ve Dilekliler Dernek başkanı Ali Karadoğan'ın ev sahipliğini yaptığı davette çok sayıda Malatyalı iş insanı toplantıya katıldı.

Merter Greenpark otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıda ev sahipleri Haşim Karadağ ve Ali Karadoğan gelen misafirlerini tek tek kapıda karşıladılar.

Toplantının sunumunu Tv Program yapımcısı ve sunucusu Ali Biricik yaptı. Programa Deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan'nın yanı sıra Kurucular kurulu üyesi İbrahim Gezer, İstanbul İl başkanı Dr. Erhan Erol, il başkan yardımcısı Utku Altınkeser, Nur Altınok, Malatya İl Başkanı Onur Güneş, Pütürge ilçe başkanı İbrahim Yalçınkaya, Güngören İlçe başkanı Mikail Dervişoğlu toplatıya katldılar.

Toplantıya katılanlar arasında MATÖB genel başkan yardımcıları Mustafa Karakaş, Yusuf Usul, Halim Bölükbaşı,Avcılar Malatya'lılar dernek başkanı Mehmet Tasçılar, Pütürge eski belediye başkanı Mehmet Polat, iş adamları Davut Altınok, İlhan Kara, Hanifi Akdemir, MESİAD Genel sekreteri Burçak Hacıoğlu, Tv program yapımcısı Gazeteci yazar ve Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Gazeteci Çetin Aslantaş, yaşam TV yöneticilerinden Fatma Koç, Güler Kahraman, Sinop Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Dilek Acar, TV program yapımcısı İbrahim Murat ile ismini sayamadığımız çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve davetliler hazır bulundular.



Program açılış konuşmasında ev sahibi Haşim Karadağ Malatya'nın değerlerine seslenerek Davetlerine korkmadan geldikleri için herkesi kutladı, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Malatyalı İbrahim Gezer selamlama konuşmasında Malatya’nın son 3 yılda gelir kaybına uğrayan yoksullaşan il olduğunu, Malatya’nın milli gelirinin kişi başı 5 bin dolar olduğunu, ihracatta geriye doğru gittiğini dile getirdi.

DEVA Partisi İstanbul il başkanı Dr. Erhan Erol’da da kısa bir selamlama konuşması yaparak katımcılara merhaba dedi.

BABANCAN AK PARTİ SORUNLARI HEP HALININ ALTINA SÜPÜRDÜ AMA ŞU AN HALI KABARDI DEDİ

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan konuşmasına başlamadan Eski Malatyaspor kulübü başkanı iş insanı Haşim Karadağ Eski Malatyaspor kulübü atkısı hediye etti.



Genel Başkan Ali Babacan konuşmasında yaşayan siyasi ve ekonomik krizin olduğunu dile getirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Ali Babacan konusmasında " Türkiye'de çok ciddi adalet krizi var. Maalesef iyi yönetilmiyor. Bilmiyorsanız bir bilene soracaksınız. Güvenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor. İlk eylem planını tarım programımızı açıkladık. Gençler, yargı, sanayi, eğitim, sağlık, turizm eylem planlarıyla 20 dalda eylem programımızı açıklayacağız.

Top yekun seferberlik başlamalıdır. "dedi.

Genel Başkan Ali Babacan konuşmasında 75 il dolaştığını vatandaşların kendilerini kurtarmaları istediklerini sözlerine eklerken Ak Parrti’nin sorunlara çare bulması yerine halının altına süpürdüğünü iddia ederek artık halının kabardığını, ve iktidarın artık bu durumu saklayamadıklarını dile getirdi.

Kendilerinin iktidara bu gün itibariyle geldiğinde 6 ayda ülkeyi toparlayacaklarını, kendilerinin iktidarda olduğu dönemlerde milli gelirin 3.500 dolardan 11 bin dolara çıkartıldığını, ihracatın 36 milyardan 132 milyar dolara çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Genel Başkan Ali Babacan’a ilk soruyu gazetemizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner sordu.

Çetiner ‘in sorusu şu şekilde oldu “ Siz biraz önce ulusal televizyon ve kanalların parti çalışmalarınıza yer vermediğini,ifade ederek bu durumdan şikayetçi oldunuz.Zaten kola çıkarken hükümet ile içli dışlı olan medyanın size ver vermeyeceğini hepimiz biliyoruz.İBB başkanı sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi sosyal medyayı (youtube vs) ihmal etmiyordu. Bizim günlük 750 bin okur/takipçi ve izleyicimiz var ancak bugüne kadar ne bir ilçe başkanınız,ne il başkanlığız ne de genel merkeziniz bizimle irtibata geçerek yardım talebinde bulunmadı.? Ulusal medya sesinize kulak vermez siz bizimle ve bizim gibi hiçbir partinin yayın organı olmayan mecralarla iletişime geçmeyi düşünüyor musunuz diye soru sordu.

Genel başkan Ali Babacan katılımcıların soru cevap kısmında sordukları,Ukranya-Rusya krizi, Seçim sandık güvenliği, Tekstilcilerin durumu, Neden Deva Partisine Oy vereceğiz" sorularını cevapladı.

Toplantıya Büşra, Güngör çiftinin yeni dünyaya gelen Eslem Aden bebeğin Deva Partisinin gelecekteki üyesi olacağına dair üyelik rozeti Genel Başkan Ali Babacan tarafından bebeğin babasına takıldı.



Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) AHA HABER AJANSI