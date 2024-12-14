*İSPARK’IN YENİ FİYAT TARİFELERİ BELLİ OLDU*

İBB Meclisi’nden dün geçen İSPARK yeni fiyat tarifesiyle ilgili artış yüzdeleri belli oldu. Yeni tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. İstanbul’un *Esenyurt ve Küçükçekmece gibi kalabalık ilçeleri ortalama artış oranı yüzde 12,82 olarak gerçekleşti.* Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması *%27,40* oldu.

istanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

TARİHİ YARIMADA VE KADIKÖY RIHTIMA ÖZEL TARİFE, HEDEF TRAFİĞİ AZALTMAK ORTALAMA ARTIŞ ÖZEL TARİFELİ BÖLGELER DAHİL EDİLDİĞİNDE YÜZDE *45.53*, DIŞINDA TUTULDUĞUNDA YÜZDE *27,40* OLDU

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise *%45,53* olarak gerçekleşti. Toplu taşımaya erişimin kolay olduğu, Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde ortalama fiyat artışı oranı yüzde 99.91 olarak belirlendi. Bu bölgelerde hedef trafiği azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini özendirmek. *İSTANBUL* İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında dün yapıldı. Meclis’te, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların yeni ücret tarifesi de kabul edildi.

*İLÇE İLÇE ARTIŞ YÜZDELERİ* 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni İSPARK tarifelerinin artış yüzdeleri şöyle:

*1. BÖLGE OTOPARKLARI*

(Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar) Ortalama fiyat artış oranı %49.07

*2.BÖLGE OTOPARKLARI*

(Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye) Ortalama fiyat artış oranı %20.31

*3.BÖLGE OTOPARKLARI*

(Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile) Ortalama fiyat artış oranı %12.82

*TARİHİ YARIMADA ve KADIKÖY RIHTIM BÖLGESİNDE*

ise 54 otopark 4.207 kapasite: Ortalama fiyat artış oranı %99.91 *Böylelikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması %27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise %45,53 olarak gerçekleşti.*

*TARİHİ YARIMADA’DA TRAFİĞİ AZALTMA HEDEFİ*

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım; Metro, Marmaray, tramvay, lastikli toplu ulaşım ve deniz ulaşımının yaygın olduğu bölgeler olmaları nedeniyle pilot bölge olarak belirlendi. Trafik yoğunluğu ve karbon emisyonlarının yüksek olduğu birincil merkezi alanlarda (Fatih, Beşiktaş, Kadıköy gibi), otopark ücretleri artırılarak özel araç kullanımının sınırlandırılması hedeflendi. Toplu taşıma erişiminin kolay olduğu bu bölgelerde, bisiklet, yürüme ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleri teşvik edildi. Ayrıca, düşük emisyon alanları oluşturularak hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedeflendi. Tüm bu düzenlemeler, sürdürülebilir bir kent ulaşım planını hayata geçirerek İstanbullulat için erişilebilir, çevre dostu ve entegre bir ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

*PARK ET-DEVAM ET UYGULAMASI*

2024 yılında hayata geçirilen Park Et-Devam Et (PD) sistemi, SKUP vizyonu kapsamında ilk olarak Yenikapı Otoparkında uygulanmaya başlamış; Tarihi Yarımadaya bireysel araç yerine toplu taşıma ile ulaşımın teşvik edilmesi amaçlandı. Bugün itibariyle 10 otoparkta 8.591 araç kapasitesiyle aktif olan sistemin, 2025 yılında 20 otoparkta 13.000 araç kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir. PD statüsü verilen otoparklara araçlarını park ederek İstanbulkart ile seyahatlerine devam eden vatandaşlar otopark ücretlerinde %50 indirim hakkından faydalanıyor.

*EMİSYONUN AZALTILMASINA KATKI*

Kadıköy ve Tarihi Yarımada’da %100 elektrikli araçlara %20 otopark indirimi uygulanarak emisyon azaltımı ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedeflenmiştir. Çevre dostu bu yaklaşımla kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

*ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI*

evreci ulaşımı desteklemek ve vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek ve amacıyla şehir genelinde 67 noktada toplam 4.000 araç kapasiteli ücretsiz otopark alanları oluşturuluyor. Bu düzenleme ile araç sahiplerine alternatif çözümler sunulurken, ekonomik ve çevresel faydalar sağlanıyor.

*İSTANBUL’UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ*

İBB ve İSPARK, İstanbul'u daha yaşanabilir, temiz ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu yenilikçi adımlar, vatandaşların memnuniyetini artırarak geleceğe daha sağlıklı bir şehir bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)