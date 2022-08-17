Zeytinburnu’nda Sokaklar Her Ay Tazyikli Su ile Yıkanıyor

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan sokak yıkama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki tüm cadde ve sokaklar ayda bir kez; cami çevresi sokaklar ve tüm cami avluları ise Cuma namazı öncesi tazyikli suyla yıkanıyor. Pazar kurulan sokaklar ise düzenli olarak tezgâhların kaldırılmasının ertesi sabahı tekrar yıkanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; sokak yıkama çalışmaları sırasında 8 tanker olarak kullanılan suyun terkos suyu değil kuyu suyu olduğu belirtildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA