EN PAHALI SEÇİM 14 MAYIS 2023 OLDU

Ak Parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce seçim kaybetmeme neden olacağın bilsem ile EYT’ilere emekli hakkı vermem değdi halde 14 Mayıs 2023 genel seçim öncesi bu fikrinden vazgeçerek aynı anda 2.250.000 kişinin emekli olmasını sağlayan karara imza attı. Emekli sayısı çok olunca haklı olarak maaş 10 bin TL oluyor.

BÜTÜN SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELEREK EMEKLİLİK SİSTEMİNİ SİL BAŞTAN DÜZENLEMELERİ ŞART YOKSA SEFALET MAAŞ DEĞİŞMEYECEKTİR…

EYT ile ciddi bir haksızlık söz konusu olmuştur.01.09.1999’dan önce işe girenlerin yaşına bakılmaksızın 2.250.000 kişi emekli edildi.

02.09.1999’da yani bir gün sonra işe girenler içinde 17 sene sonra emekli olacak olanlar var.

Sadece bir gün önce sonra işe girdiği için hem 17 sene pirim ödeyeceksin hem de emekli maaşı almayacaksın demenin neresinde ADALET Var.

Bu ülke Bağ Kur’a kaydı yapıp bir kuruş pirim ödemeyip daha sonra çıkan aflarla 12.000 TL para ödeyip emekli olanlar var iken öte yanda tam 25 yıldır düzenli bir şekilde Bağ Kur pirimi ödeyip 8.500 günü olduğu halde 52 yaşında olan bir esnaf’a her ay 5.900 TL Bağ kur ödeyeceksin ve 6 yaşına kadar 8 sene daha hem maaş almayacaksın hem de her yıl ciddi bir pirim ödeyeceksin denilmesinin neresinde adalet var.

KİM KAÇ YIL NE KADAR PİRİM ÖDEMİŞSE EMEKLİ MAAŞI DA ONA GÖRE HESAPLANMALI …

Hazır CHP genel başkanı Özgür Özel cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı ziyaret edip normalleşme sürecine girdiğimiz bir dönemde emeklilik sistemi hiçbir siyasi konuya dahil edilmeden tamamen çok pirim ödeyenin çok maaş aldığı az pirim ödeyeninde az maaş aldığı sağlıklı ve adil bir sistem ile emekli maaşı baştan hesaplanmalıdır.

3.600 gün pirim ödeyen ile 12.000 gün pirim ödeyenin aynı maaşı aldığı bir sistem adil olamaz.

Diğer bir konuda 37 yaşında emekli olan biri ile 60 yaşında emekli olan birin sisteme yüklediği yük aynı değilken neden maaşları ayı olsun ?

Hiçbir siyasi parti bu konuyu siyasete alet etmeyeceğine söz verecek ve SKG uzmanları bir araya gelerek 17 milyon emeklinin dosyasını inceleyerek kaç gün pirim ödemiş,kaç yaşında emekli olmuş,bugüne kadar sitemden ne kadar para almış,şu an 24 yıldır pirim ödeyen 8.760 günü olan bir Bağ Kurlu’ya şu an 52 yalındasın 8 yıl daha 60 yaşına kadar pirim ödeyerek ancak emekli olursun demek ile 3.600 veya 5.500 gün ile 37 yalında emekli edilen kişinin aynı maaşı olmasının neresinde ADALET Var ?

EYT’Liler neden emekli edildi diyerek onlara haksızlık yapmak istemeyiz ancak işe bir gün geç girdikleri için sen 17 sene pirim ödedikten sonra emekli olacaksın demenin neresinde ADALET var sorusunu sormak en tabi hakkımız değil midir ?

Olan oldu giden gitti. Kim yaptı neden yaptıya takılmadan ne kadar emeklimiz var ise SGK uzmanlara bir araya gelerek hangi emekli’nin ne kadar pirim ödediği ve bugüne kadar ne kadar sistemden ne kadar maaş aldığı dosya üzerinden hesaplayarak yeni maaşının ne olacağı ile alakalı bilimsel veriler ışığında yeni bir maaş miktarı hesaplanarak çok birim ödeyip geç emekli olanların daha çok maaş aldığı adil ve hakkaniyetli bir maaş sistemi belirlenirse herkeste buna uyar ve bu önemli konu siyasetçilerin seçim malzemesi ve ülkenin değişmeyen gündemi olmaktan çıkar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)