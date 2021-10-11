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Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Çalışmaları Başlıyor 

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde atölye ve kulüp çalışmaları için kayıtlar 11 - 30 Ekim tarihleri arasında başlıyor. Atölye ve Kulüp faaliyetlerinden 2700’e yakın öğrencinin fayda sağlaması planlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:40
Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Çalışmaları Başlıyor 
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Zeytinburnu Bilgi Evleri,  güz ve bahar dönemlerinde; bilgi ve beceri odaklı atölye ve kulüp çalışmalarıyla çocukların hayal dünyasında yeni pencereler açmak için gün sayıyor.

Karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları, origami, satranç, mandala, quiling, gökkuşağı, görsel sanatlar, üreten çocuklar, eğlenceli bilgiler, akıl ve zeka oyunları, bilinçli tüketici ve çevreyi koruma alanlarında çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Zeytinburnu Bilgi Evleri Atölye ve Kulüp çalışmalarıyla, üyelerin temel el becerileri kazanması, stratejik düşünme biçimleri ile dikkat ve odaklanmalarını geliştirmesi ve çeşitli sanat kollarının inceliklerini öğrenmesi amaçlanıyor.

Atölye ve kulüp faaliyetleri 1 Kasım Pazartesi günü başlayarak 17 Nisan 2022 tarihine kadar 24 hafta boyunca devam edecek.

3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan Zeytinburnulu öğrenciler, kendilerine en yakın Bilgi Evi’ni ziyaret ederek kayıt yaptırabilir.

Kaynak : İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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