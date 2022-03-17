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YEDAŞ Olumsuz Hava Şartlarına Hazır

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40.000 km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, 'kesintisiz enerji' mücadelesine hazır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 12:27
YEDAŞ Olumsuz Hava Şartlarına Hazır
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YEDAŞ daha önce yaşanan hava muhalefetlerinden kaynaklanan deneyimleri ile kriz planlarını oluşturarak hafta sonunda yaşanması muhtemel olumsuz hava şartları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışlarının artması nedeniyle özellikle kırsalda meydana gelebilecek elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti. Kırsalda amansız mücadeleyi sürdüren YEDAŞ arıza ekipleri, birçok köy yollarının kapanmasına rağmen koordineli olarak her arıza ihbarına koştu.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop kırsalında yaşanan yoğun kar yağışı en çok iç bölgeleri etkiledi. Yüksek dağ köylerinde enerji nakil hatlarının sıfırın altındaki soğuk nedeniyle zarar görmesi üzerine zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için her il ve ilçede özel ekipler oluşturuldu.

EKİPLERİMİZ HAFTA SONUNA HAZIR

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, "Tüm illerde ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Onlarca aracımız, il ve ilçelerde, köylerdeki arızalara müdahale etmektedir. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" dedi. Karaer şöyle devam etti: "Yatırımlarımızı kentlerde olduğu kadar kırsalda da ağırlıklı olarak sürdürüyoruz. Ama açıktaki hatların, her türlü doğa koşullarına açık ve korunmasız olduğunu da unutmamalıyız. Şu ana kadar kırsaldaki yolların büyük bölümünün kapanmasına rağmen ilk günden itibaren sadece bazı uç noktalarda kesinti yaşandı ancak ekiplerimiz anında müdahale etti. Halen de çetin mücadelemiz sürüyor. Meteoroloji müdürlüğümüzle de yakın çalışıyoruz. Bu doğrultuda hafta sonunda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara anında müdahale edebileceğimiz şekilde tüm tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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