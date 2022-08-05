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Utku Reyhan: KPSS Skandalı Kaos Planının Parçası

“Geçen Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası yaşananlar sıradan bir soru hırsızlığı vakasının çok ötesindedir. Olayın, sonradan ortaya çıkması tasarlanarak tertiplendiği açıktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 14:01
Utku Reyhan: KPSS Skandalı Kaos Planının Parçası
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1999'da üniversite giriş sınavı öncesi bir soru kitapçığı bulunduğu depodan çalınmış, fark edilmesi üzerine sınav iptal edilmiştir. 2009-2012 döneminde çok sayıda sınavda FETÖ, ÖSYM içerisindeki örgüt elemanlarından edindiği soruları, kendi belirlediği adaylara gizli bir biçimde ulaştırmış ya da çeşitli şifrelerle doğru şıkları bunlara iletmiştir.

Bugün yaşanan olay, bu örneklere benzememektedir. Sınavdan çok önce bir yayınevi, sınavda çıkacak soruların aynı ya da çok benzerlerini kendi kitaplarında basmış, hatta bir kısmını bünyesindeki öğretmenler sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda çözmüştür. Yani sorular, önce yayınevinde çıkmış, gizli saklı değil, belki yüzbinlerce aday tarafından görülecek şekilde yayınlanmıştır.

Bu durumda iki seçenekle karşı karşıyayız. Ya ÖSYM için soru hazırlayanlar tembellik ederek, piyasada bulunan soruları kopyalamışlar ya da yine ÖSYM içinden bir güç, bu skandalın ortaya çıkacağını bile bile, hatta ortaya çıkmasını tasarlayarak bu işi yapmıştır.

Birinci seçenek hayatın olağan akışına aykırıdır. Yüzbinlerce sorunun yer aldığı bir havuzdan, aynı yayınevinin çok sayıda benzer sorusunu seçmek mümkün değildir. Bu durumda ikinci seçenek, yani tertip seçeneği tartışmasız biçimde öne çıkmaktadır.

Vatan Partisi olarak, güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiyi ilan ediyoruz. Bu tertip, ÖSYM içersinde bir güç tarafından özellikle hayata geçirilmiştir. Genel olarak Türk devletine, özel olarak öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine olan güveni sarsmak için, ortaya çıkması önceden tasarlanarak tezgâhlanmıştır. Bu olay, ABD'nin çeşitli raporlarında ilân ettiği Kaos Planının bir parçasıdır. Amaç, 2023 seçimlerine giderken "Türkiye doğru düzgün bir sınav bile yapamıyor, Türkiye yönetilemiyor" algısı yaratmaktır.

Sınavın iptal edilmesi doğru olmuştur. Bu adım kamu personeli olma hayali kuran gençlerimizin içini bir nebze ferahlatmıştır. Ancak tertibin boşa çıkarılması için adli ve idari soruşturmalar derinleştirilmeli, sonuçlar kamuoyuna ivedilikle açıklanmalıdır.

Burada, daha önce bir yayınevinin bastığı soruların, resmi KPSS soru kitapçığına nasıl girdiği ortaya çıkarmak belirleyicidir. Yayınevi işin içinde olsa dahi, ÖSYM içerisinde bir ayağı olmadan bu tertibin gerçekleşme ihtimali yoktur. ÖSYM'de 15 Temmuz sonrasında dâhi köklü bir FETÖ temizliğinin yapılmamış olması, varılacak adres konusunda da bize ipucu vermektedir.

Vatan Partisi'nin merkezinde yer alacağı Üreticilerin Milli Hükümeti, ÖSYM gibi stratejik kuruluşlar başta olmak üzere bütün devlet kuruluşlarını yeniden inşa edecek; namus, halka bağlılık ve liyakat esaslarıyla devlet kadrolarını şekillendirecektir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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