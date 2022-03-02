Özellikle ev bulamayan kişilerin eşyalarını belirli bir süre boyunca güvenli bir yerde tutması gerekebilir. Tuzcuoğlu Nakliyat firması, müşterileri için belirli bir ücret karşılığında güvenli depo imkanı sunmaktadır. Depolarımız sizin özel eşyalarınız için rutubet ve olası ısı değişimleri için ayarlanmış, eşyalarınıza zarar verebilecek her türlü haşereden arındırılmıştır. Tuzcuoğlu Nakliyat firmasının sunduğu imkan sayesinde belirli bir ücret karşılığında kaliteyi yaşayabilirsiniz. Evinizi bulduktan sonra yine aynı şekilde nakliye araçları ile eşyalarınız yeni adresinize taşınmaktadır. Ayrıca bu korunaklı depolarda sadece ev eşyası değil, antika eşyalar gibi birçok eşyanın da korunması mümkündür. Sadece sizin eşyalarınıza ait olan depoda, eşyalarınızı belirli bir dönem muhafaza edebilirsiniz.

Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul da, her gün binlerce kişi ev değiştirmektedir. Bu sebeple istanbul evden eve nakliyat firmaları oldukça ilgi görmektedir. İstanbul evden eve nakliyat sırasında eşyalarınızı güvenle Tuzcuoğlu Nakliyat firmasına taşıtabilirsiniz. İstanbul dışında da hangi şehirlerde nakliyat işlemleri yaptığımızı, internet sitemizin hizmet bölgeleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Günümüz şehirler arası nakliyat firmalarında artık çalışanlar sadece eşyaları yüklemek ile kalmayıp eşyaların toplanması ve tekrardan geri yerleştirilmesi içinde hizmet vermektedir. Tuzcuoğlu Nakliye firması ile tüm bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. İlk olarak yapmanız gereken şey firmamız ile iletişime geçip adres bilginizi vermeniz. Ardından görevli kişiler evinizi ziyaret ederek ne kadar eşya taşınması gerektiğinin ve diğer önemli unsurları belirler. Tüm bu işlemlerden sonra kapalı kasa son teknoloji araçlarımız, donanımlı eşya asansörümüz ve profesyonel yetkili servisimiz ile birlikte eşyalarınız güvenli bir şekilde toplanır, yüklenir ve yola çıkar. Tüm bunların yanı sıra personel ile müşteri arasındaki iletişimde şehirlerarası nakliyat firmaları için oldukça önemlidir. Bu yüzden personelimizi son teknoloji eğitimler ile eğitmekteyiz.

Nakliyat işleminin ücretini belirleyen en önemli etkenler ne kadar eşya taşınacağı ve ne kadar mesafe taşınacağıdır. Fiyatlar bazen konutun kaçıncı katta olduğuna göre de değişiklik gösterebilmektedir. Yine de eşya miktarı İstanbul evden eve nakliyat için oldukça önemli bir unsurdur. Ayrıca eşyalarınızı depolamak isterseniz ne kadar süre depolanacağı da ücreti etkileyen etkenler arasındadır. Güvenli ve az masraflı eşya depolamanın tek adresi Tuzcuoğlu Nakliye şirketidir.

Nakliyat firmasının sektörde ne kadar iyi olduğunu anlamak için önceki işlerinden olan yorumlara bakmanız size büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu yüzden taşınma sürecine başlamadan önce nakliyat firmaları için iyi bir araştırma yapmanız sizin için en iyisi olacaktır. Müşteri memnuniyeti, Tuzcuoğlu Nakliye firması için her zaman ön plandadır. Tüm bu müşteri yorumlarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Nakliye işlemi dendiğinde herkesin aklına klasik nakliye işlemleri gelmektedir. Ancak sunduğumuz çeşitli nakliyat işlemleri ile firma, şirket ve villa gibi konutlarında nakliye işlemlerini gönül rahatlığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Sadece şehir içi değil şehir dışı nakliye işlemleri içinde Tuzcuoğlu Nakliye firmasına başvurabilirsiniz.

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Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)