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Resident Evil Raccoon Şehri Filmi Neyi Anlatıyor?

Resident Evil Raccoon Şehri Filmi Neyi Anlatıyor? Resident Evil evreni olarak bilinen video oyunu evreninde geçecek yeni film kasım ayı içerisinde vizyona girecek. Hem aksiyon hem de korku alanında vizyona girecek olan Resident Evil Raccoon Şehri filmi video oyununun önceki seri filmleri gibi en baştan evreni alıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2021 Cuma 09:04
Resident Evil Raccoon Şehri Filmi Neyi Anlatıyor?
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2002 yılında vizyona giren ve aksiyon ve korku kategorilerinde sevenlerin büyük ilgisini toplayan Ölümcül Deney filmi ile başlayan serüven altı serilik bir film ile devam etmişti. Bu altı serilik film ise 2016 yılında sonlanmıştır. Ancak geçtiğimiz yıl serinin tekrar güncel bir şekilde yeniden ve en baştan çekilmesine karar verilmiştir. Bu serinin en baştan çekilmesi kararı ile ise Resident Evil Raccoon Şehri Türkçe Dublaj izle meraklılarını geçen yıldan beri heyecanlandırmıştır.

Filmin yönetmeliğini yapan Johannes Roberts ise çekilecek olan bu seri filminin birincisi olan Resident Evil Raccoon Şehri filminin video oyununun da en baş evrenini konu alacağını söyledi.

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Yeni çekilecek serinin ise korku faktörlerinden ziyade biraz daha aksiyonu daha fazla içereceği de yine yönetmenin açıklamalarından anlaşılmaktaydı.

2 aylık bir gecikme ile vizyona girecek olan Resident Evil Raccoon Şehri filmi kasım ayında sevenleri ile buluşuyor. Filmin fragmanları ise şimdiden büyük bir ilgi ile karşılandı.

Resident Evil Raccoon Şehri Filmi Neyi Anlatıyor?

Serinin eski ambiyansını fazlası ile yaşatacağı düşünülen Resident Evil Raccoon Şehri filmi yine video oyununda olduğu gibi zombiler ve insanlar arasındaki savaşı anlatıyor. Ancak yeni serinini ilk filmi olan Resident Evil Raccoon Şehri filminin biraz daha kaos ve karanlık bir evrende geçeceği de filmin fragmanlarından anlaşılıyor.

Resident Evil Raccoon Şehri filminin ana karakteri ise film boyunca başından geçen maceralara tanık olacağımız Alice karakteri. Ancak eski serideki gibi bu kez yeni seride sadece tek bir karakterin etrafında film dönmeyecek. Pek çok farklı maceralar ve pek çok farklı karakterler ile yeni bir serinin başlayacağı da filmin yönetmeni tarafından söylendi.

Video oyununun da ilk başladığı bölümde olduğu gibi Resident Evil Raccoon Şehri filmi de ilk olarak Umbrella Corporation ilaç şirketinde başlıyor. Serinin ilk filmi Resident Evil Raccoon Şehri filmi ise yıl olarak 1998 yılında başlıyor. Filmin içerisinde yer alan Raccoon City şehri zombiler tarafından tutsak alınıyor. İnsanlar ise bu tutsak olan şehri zombilerin elinden almak için pek çok farklı çözüm üretmeye çalışıyorlar. Film genellikle aksiyon ağırlıklı olarak devam eden muhteşem görseller ile sevenlerini oldukça heyecanlandırıyor.

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Resident Evil Raccoon Şehri Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

Kaya Scodelario

Filmin başrolünde yer alan Kaya Scodelario, Resident Evil Raccoon Şehri filmindeki rolü Claire Redfield’dir. 1992 yılında İngiltere’de doğan ünlü oyuncu oldukça küçük yaşlardan itibaren televizyon ve sinema dünyasında oyunculuk deneyimlerine başladı. 2009 yılında ise en iyi aktris ödülüne de aday gösterildi. Bunların yanı sıra Karayip Korsanları film serisinin de 5.filminde de rol alarak dikkatleri üzerinde topladı. Aynı zamanda ünlü müzisyenlerin de kliplerinde de rol alan Kaya Scodelario aynı zamanda ilk film deneyimini de Moon filmi ile yaptı.

Hannah John- Kamen

Kaya Scodelario filminde Jill Valentine rolü ile rol alan ünlü oyuncu 1989 İngiltere doğumludur. Rol aldığı Syfy dizisi ile adını duyurmayı başaran güzel oyuncu ise son dönemlerde ilgi ile takip edilen ve bir Netflix dizisi olan The Stranger dizisinde aldığı rol ile de oyunculuğunu kanıtlamayı başarmıştır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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