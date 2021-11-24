banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,812.30
ALTIN
712.29
DOLAR
12.40
STERLİN
16.47
EURO
13.85
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Coşkusu
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’...
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇”...
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu Güçlendiriyor
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu...

Metro İstanbul Eurasıa Raıl’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, 25-27 Kasım tarihleri arasında Avrasya bölgesinin ve dünyanın raylı sistemler sektörüne yönelik en büyük fuarlarından biri olarak bilinen Eurasia Rail’de İstanbul’a ve Türkiye’ye değer katacak yeni projelerini ve ürettiği yerli teknolojileri tanıtacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 13:11
Metro İstanbul Eurasıa Raıl’de
banner171

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, raylı sistemler sektörüne yönelik Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen Eurasia Rail’de 25-27 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Raylı sistem işletmeciliğinin yanı sıra mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de veren şirket fuarda, İstanbul’a ve Türkiye’ye değer katacak yeni projelerini ve ürettiği yerli teknolojileri tanıtacak.

AKILLI TOPLU TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ PANELİ DÜZENLENECEK

Metro İstanbul’un ana sponsorluğunda bölgedeki raylı sistemler sektörünün en önemli aktörlerinin bir araya geleceği üç gün sürecek fuarda düzenlenecek etkinliklerde, sektörün sorunları ve geleceği masaya yatırılacak. Fuarın ikinci gününde Konferans Durağı Etkinlikleri kapsamında Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’un moderatörlüğünde “Akıllı Toplu Taşımacılık Çözümleri” paneli gerçekleştirilecek. 

SEKTÖRÜN DEVLERİ BİR ARAYA GELİYOR

İklim değişimine dirençli ve sürdürülebilir kentler için raylı sistem omurgasında toplu taşımacılık çözümlerinin ele alınacağı panelde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Tüm Raylı Sistem İşleticileri Birliği (TÜRSİD) Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Üyelik, Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz panelist olarak yer alacak. Panel, İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.11.2021 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu Basın Toplantısı Yaptı
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu Basın Toplantısı Yaptı
İBB Kariyer Eğitim Günleri İçin Kayıtlar Başladı
İBB Kariyer Eğitim Günleri İçin Kayıtlar Başladı
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
Öğretmenler Günü Manifestosu
Öğretmenler Günü Manifestosu

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169