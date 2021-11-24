Metro İstanbul Eurasıa Raıl’de

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, raylı sistemler sektörüne yönelik Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen Eurasia Rail’de 25-27 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Raylı sistem işletmeciliğinin yanı sıra mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de veren şirket fuarda, İstanbul’a ve Türkiye’ye değer katacak yeni projelerini ve ürettiği yerli teknolojileri tanıtacak.

AKILLI TOPLU TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ PANELİ DÜZENLENECEK

Metro İstanbul’un ana sponsorluğunda bölgedeki raylı sistemler sektörünün en önemli aktörlerinin bir araya geleceği üç gün sürecek fuarda düzenlenecek etkinliklerde, sektörün sorunları ve geleceği masaya yatırılacak. Fuarın ikinci gününde Konferans Durağı Etkinlikleri kapsamında Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’un moderatörlüğünde “Akıllı Toplu Taşımacılık Çözümleri” paneli gerçekleştirilecek.

SEKTÖRÜN DEVLERİ BİR ARAYA GELİYOR

İklim değişimine dirençli ve sürdürülebilir kentler için raylı sistem omurgasında toplu taşımacılık çözümlerinin ele alınacağı panelde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Tüm Raylı Sistem İşleticileri Birliği (TÜRSİD) Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Üyelik, Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz panelist olarak yer alacak. Panel, İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)