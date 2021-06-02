Medcem Çimento 210 milyon dolar yatırım yapacak

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük çimento fabrikasına sahip Medcem Çimento, 210 milyon Amerikan doları yatırım ile Mersin’de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3.5 milyon ton klinker üretiminden 6.5 milyon tona çıkaracak. Yaklaşık %90’lık bir kapasite artışı sağlayacak yeni yatırım ile Medcem Çimento, dünyanın en büyük çimento fabrikasına sahip üreticiler arasında yer alacak. Yatırım için gerekli her türlü yasal izin sürecini tamamlayan ve gerekli ana ekipmanların alımı için Alman menşeili firmalarla anlaşan Medcem Çimento, imalat çalışmalarına aktif olarak başlarken, diğer yandan fabrika sahasındaki inşaat çalışmalarına hız verecek. 2021 Ağustos ayı başında ise inşaat işlerine ağırlık verecek Medcem Çimento, 210 milyon dolarlık yatırımı ekseninde gerçekleştireceği çalışmalarını 20 aylık sürede tamamlayarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni üretim hattında üretime başlayacak.

İstihdama da katkıda bulunacak

Toplam çalışan sayısı sürekli taşeronlarla beraber 900 kişi olan Medcem Çimento, gerçekleştireceği yatırım ile istihdama da önemli oranda katkıda bulunacak. Yeni yatırımın ardından direk çalışan sayısında asgari %30 bir istihdam artışı söz konusu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni terminal planı

Kamerun ve Tunus’ta öğütme tesisleri, Rusya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terminalleri bulunan Medcem Çimento, yakın zamanda önemli bir pazar olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir terminal açacak. ABD’deki terminal yatırımına dair araştırma çalışmaları başlatan Medcem Çimento, yeni terminalle ilgili görüşmelerini yakın zaman içinde sonuçlandıracak.

Murat Kahya: “Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri olacağız”

Yatırım planıyla ilgili açıklamada bulunan Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya: “Şirket olarak kısa vadede başlamayı düşündüğümüz yatırım planlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Genç bir şirket olsak da sektörün en önemli oyuncularından birisiyiz. Tek hatta ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük tesisiyiz. 210 milyon Amerikan doları yatırımımız ile Mersin’de bulunan fabrikamızda yaklaşık %90’lık bir kapasite artışı sağlayacağız. Yeni yatırımımız ile dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri, ülkemizin en büyük tesisi ve ihracatçısı olacağız. Global pazarda bir numaralı ‘Türk çimento markası’ olma hedefimize ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Medcem hakkında

Eren Holding’in bir kuruluşu olan ve Akdeniz Bölgesi’nde hem iç hem de dış pazar hedeflerine yönelik olarak kurulan Medcem Çimento, 3 yıllık bir yatırım süreci sonucunda 2015 Haziran ayında üretime başladı. Ana hedefi ihracat pazarlarına yönelmek olan Medcem Çimento, fabrikasına 13 km mesafede inşa edilen ve kendine ait Medcem Port adlı limanı ile hedef pazarlarına ulaşıyor. Medcem Çimento’nun Kamerun ve Tunus’ta öğütme tesisleri, Rusya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise terminalleri bulunuyor.