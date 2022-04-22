Lale Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kültürümüzün önemli sembollerinden lale, ait olduğu topraklarda bir kez daha açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bu yıl 24-28 Nisan tarihleri arasında kutlayacağı Lale Bayramı, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. İstanbul Lale Bayramı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Emirgan Korusunda katılacağı programla başlayacak.

KONSERLER BAYRAM COŞKUSUNU ARTIRACAK

Lale Bayramı etkinliklerinin bu yılki adresi ise Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı olacak. İBB Oda Orkestrasının her iki adreste gerçekleştireceği müzik dinletileri, ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Dansçı Ceyda Özcan, kurdelesi ile Oda Orkestrası’na eşlik eden dans gösterisi sergileyecek. Etkinlik alanlarındaki Modern Dans gösterisinde ise lale figürlerinin vurgulandığı performans gerçekleşecek. Aynı zamanda misafirler, tennurenin kostümü ile birlikte tasarlanan koreografinin, laleye dönüşümünü keyifle izleyecek.

Göztepe 60. Yıl Parkı’nda ise birer gün arayla gerçekleşecek konserlerle Lale Bayramı coşkusu daha da katlanacak. 24 Nisan’da Kolpa, 26 Nisan’da Pandami Music, 28 Nisan’da ise Baba Zula grupları müzikseverlerle bir araya gelecek. Tüm İstanbulluların ücretsiz şekilde katılabileceği konserler saat 21.00’de başlayacak.

KUM SANATI İZLEYENLERİ BÜYÜLEYECEK

İstanbulluların sanata ve müziğe doyacağı bayram boyunca kum ressamı Metin Çakar da “Kum Sanatı” gösterisi ile sahnede yerini alacak. Çakar, geçmişten günümüze İstanbul’u ve lalenin serüvenini anlatan hikaye eşliğinde canlı performans gerçekleştirecek. Çocuklar için de çeşitli aktivitelerin bulunduğu etkinliklerde, pandomim şovları renkli anlara sahne olacak.

GELENEKSEL SANATLARI DENEYİMLEME FIRSATI

İstanbullular beş günlük Lale Bayramı süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’ndaki atölye etkinliklerine de katılabilecek. Geleneksel sanatları deneyimleme fırsatının sunulacağı atölye çalışmalarında, kozalaklardan çam ağacı yapımı, lale ekimi, taş boyama, origami, ebru ve sırsız çini eğitimleri verilecek.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu ve Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek “Doğudan Batıya Bir Zarafet Sembolü Lale” söyleşisi” de 24 Nisan günü Emirgan Parkı’nda, 28 Nisan günü ise Göztepe 60. Yıl Parkı’nda misafirleri bekliyor olacak.

MİLYONLARCA ÇİÇEK İSTANBULLULARLA BULUŞTU

Öte yandan İBB, baharın gelmesiyle birlikte kenti adeta çiçek bahçesine çevirdi. Lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçek İstanbullularla buluştu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı olmak üzere beş farklı mekanda sergilenen laleler, İstanbullulara görsel şölen sunuyor.

Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle İstanbul'un bir parçası olan lale, Emirgan Korusu’nda çeşitli motiflerle sunuluyor. Toplam 90 türden 3 milyon 150 bin soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu’nda, lale deresi, nazar boncuğu ve Türk bayrağı motifleriyle görsel bitki şöleni ziyaretçilerini bekliyor.

TOPLU TAŞIMAYA EK SEFERLER

İBB, Lale Bayramı süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl parkına gitmek isteyenler için toplu taşımada ek seferler düzenleyecek.

İETT’nin Emirgan Korusu ile Göztepe Parkı’ndan geçen toplam 16 hattında sefer sayıları artırılacak. 24-28 Nisan tarihleri arasında, Emirgan Lale Festivali-Maslak Metro güzergahında çalışacak LF hattı ile Ümraniye – Göztepe Parkı güzergahında çalışacak LF2 hattı İstanbullulara hizmet edecek.

Şehir Hatları da Çengelköy-İstinye ile Eminönü Sarıyer Hatlarında 30 Nisan’a kadar ek seferler düzenleyecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)