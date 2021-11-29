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İstanbul ve Atina, İSTON bankında buluşacak

‘B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’nde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, İSTON’un İstanbul ve Atina için özel olarak ürettiği bankı deneyimledi. Bakoyannis, İmamoğlu’nun, “Firmamıza güveniyoruz. Bir tane hediye yollayacağız. Sonrasını satın alacaksın, ona göre” esprisine, “Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloga çok açığız” yanıtını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2021 Pazartesi 16:45
İstanbul ve Atina, İSTON bankında buluşacak
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ŞİŞLİ / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak ve Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren “B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi”nin ilk gün yorgunluğunu, kurum iştiraki İSTON’un ürettiği özel tasarım bankta attı. İmamoğlu, bankın öyküsünün, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Atina ziyaretine dayandığını belirtti. 

BANKIN ÖYKÜSÜ ATİNA’DA BAŞLADI

Kendilerini ağırlayan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis’in kent turunda, bir meydan tasarlama hazırlığında oldukları bilgisini paylaştığını aktaran İmamoğlu, “Ben, özellikle İstanbul'da şirketimiz olan İSTON'la, Atina'yla İstanbul'u birbirine bağlayacak bir tasarım yapalım dedim. Ve bu tasarımı arkadaşlar çalıştı. O meydana da yakışacağını düşünüyoruz. Şimdi biz bu bir örneği Atina'ya yollayacağız. O meydana koymasını isteyeceğiz. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki Mandela’nın sözü de çok değerli; ‘Otur ve konuş’ diyor zaten barış için ve ülkelerin dostluğu için. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarına bir atıfta bulunuyor. Olimpiyat oyunlarının tribün düzenini gösteriyor. Tasarım gücü öyle” dedi. 

“Firmamıza güveniyoruz” diyen İmamoğlu, Bakoyannis’e, “Bir tane hediye yollayacağız. Sonrasını satın alacaksın; ona göre” şeklinde espri yaptı. Bakoyannis’in İmamoğlu’nun esprisine yanıtı, “Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloga çok seviyoruz. Diyaloga çok açığız” oldu. 

İSTON’UN ÖZEL TASARIMI

İSTON tarafından, İstanbul ve Atina için üretilen özel tasarım oturma grupları, “küfeki taşı” ve “pentelik mermer”den üretildi. Küfeki taşı; İstanbul Surları, Süleymaniye Camii gibi İstanbul'da, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde birçok önemli mimari eserde temel yapı taşı olarak kullanılmıştır.  Pentelik mermer ise; Parthenon gibi Klasik Atina'nın başlıca anıtlarının çoğunda, özellikle MÖ 5. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır. Tasarımda, Atina ve İstanbul, birbirini kucaklayan iki şehir olarak, iki doku ile tasvir edilmiştir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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