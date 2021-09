İstanbul Trafik Sınavından Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim yılında ulaşımda sorun yaşanmaması için önemli tedbirler aldı ve trafiği sabah 06:00’dan itibaren AKOM’dan (İBB Afet Koordinasyon Merkezi) koordine etti.

Alınan tedbirleri ve sonuçlarını basın mensuplarına değerlendiren İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, bu yıl pandemi şartlarında bütün sınıfların birden okula başladığını hatırlatarak, “Bu nedenle, bugün daha yoğun bir trafik bekliyorduk. Ancak, kent genelinde beklediğimiz oranda yolculuklar olmadı. Saat 06:00 – 14:00 arasında İstanbul’da toplu ulaşımı ücretsiz yaptık ve İETT 1800’den fazla otobüs seferi yaptı. Bu sayede, toplu aşıma araçlarında yolcu sayıları çok da artmadı” dedi.

Pandemi nedeniyle toplu ulaşımdan kaçan vatandaşların özel araçlarını tercih ettiğini belirten Orhan Demir, İstanbul’da son bir yılda trafiğe 350 bin yeni aracın çıktığına dikkat çekti. Bugün, bütün bu sebeplerle okul önlerinde ve bağlantı yollarında lokal sıkışıklıklar yaşandığını dile getiren Orhan Demir, “Kent genelindeki ana arterler genel itibariyle akıcıydı. Okul önlerindeki lokal sıkışıklıklar da öğrencilerin servislerle taşınmaya başlamasıyla azalacak” diye konuştu.

Demir; bir soru üzerine, İstanbul’da İBB’nin talep ettiği 1.000 yeni taksi ile 1.000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşünün trafiğe etkisinin, 2 bin özel taksiden çok daha az olacağını da kaydetti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU EN FAZLA YÜZDE 63’Ü GÖRDÜ

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da okulların açıldığı ilk gün ücretsiz ulaşım, servislere yönelik ücretsiz parklanma ve ulaşım önceliği gibi önemli tedbirler aldıklarını söyledi. AKOM’da emniyet, jandarma, karayolları ve esnaf odaları ile birlikte İstanbul ulaşımını koordine ettiklerinin altını çizen Cihan, şöyle konuştu:

“Sabah saatlerinden itibaren İstanbul trafiğini an be an kameralardan canlı izleyerek gerekli müdahaleleri yaptık. Bugün trafik yoğunluğu yüzde 63’ü gördü. Asında yaz boyunca yüzde 50’lerde seyretti. Hatta pandemi öncesinde yüzde 80-90’lı yoğunlukları da görmüştük. Anadolu Yakasında yağmurun biraz etkisi oldu. Ancak yine de kent genelinde çok yoğun bir trafik yoktu.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)