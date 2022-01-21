İstanbul İçin Tedbirler Alındı

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İstanbul'da toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası, ana cadde ve meydanların açık tutulması için görev başında olacak. Şehrin 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon, karla mücadele için hazır bekletiliyor.

TOPLU ULAŞIM KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yoğun kar yağışı ihtimaline vatandaşların özel araçları yerine toplu ulaşımı kullanmaları tavsiye ediliyor. İETT otobüsleri, raylı sistemler ve vapurlar, İstanbul genelinde seferlerine kesintisiz devam edecek. Talep olan hatlarda ek seferler konulacak. Tramvay hatlarında ve açık alanda bulunan metro istasyonlarında istasyon girişlerinde tuzlama çalışmaları yapılacak. Açık raylı sistemlerin tüm istasyonlarında kar temizleme ve küreme için kar küreği bulunduruluyor. Tramvaylardaki katener (elektrik besleme) sistemlerinin donmasını engellemek amacıyla geceleri yolcusuz tedbir seferleri yapılıyor. Deniz ulaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek iptaller, sosyal medya hesaplarından anında duyurulacak.

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE OLACAK

Metrobüs güzergahı boyunca iş makineleri ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Metrobüs hattı ve garajlarında; 27 kar küreme, 6 adet solüsyon, 6 çekici, 4 kurtarıcı vinç aracı ve 122 personel görev yapacak. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak.

ALO 153, 7/24 İHBARLARA ANINDA YANIT VERECECEK

İBB Alo 153 Çözüm Merkezi, telefon ve bilgisayar başında vatandaşların taleplerini yakından takip edecek. İstanbulluların ALO 153’ e ileteceği ihbarlar, anında ilgili birimi aktarılacak. Ara arterler, kaldırım ve yollarda yaşanan aksaklıklar ilçe belediyelerine iletilecek.

TRAFİK IŞIKLARINA ÖZEL ÖNLEM

İBB ekipleri, trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için 42 araçla sinyal bakım onarımı için tüm gün sahada olacak. Toplu Ulaşım Denetim Yönetim Merkezi (TÜHİM) komutasında minibüs, taksi ve deniz taksilerdeki ulaşımın aksamaması için araçların iç ve dış kameraları canlı izlenecek.

MOBİL BÜFELER İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE OLACAK

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşın 10 mobil büfe sahada çay, çorba, yiyecek dağıtımı yapmak için hazır bekleyecek.

ZABITADAN ÇEKİCİ DESTEĞİ

İBB Zabıta Ekipleri, soğuk havalar boyunca 800 personel ile sahada olacak. Muhtemel olumsuzluklara anında müdahale edebilmek adına Zabıta Komuta Merkezinden meydanlar kameralar ile gün boyu takip edilecek.

Genel trafik akışının aksamaması için 12 adet çekici aracı: Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter, Mahmutbey, Haliç, 1.Köprü, Vatan Cad. bölgelerinde, Bostancı, Çamlıca, Pendik ve Kavacık bölgelerinde, 24 saat kesintisiz hizmet verilecek. Alınan önlemlerin yanı sıra olumsuz hava şartları sebebiyle acilen yıkılması gereken binalar için iş makineleri hazır bekliyor olacak.

İBB MİSAFİRHANELERİNİ EVSİZLERE AÇILDI

İBB, dondurucu soğuklarda sokaklarda yaşayanlar için de hazırlıklarını tamamladı. Erkekler için Esenyurt’ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet verecek. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç desteği verilecek. Buna ek olarak, sağlık taramasından sonra, COVID pozitif çıkan evsizler, belirlenen alanlarda izolasyona alınacak. Bu çalışmalar, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

ALO 153 Çözüm Merkezi’ndan gelen vatandaş ihbarlarını dikkate alan İBB Zabıta ekipleri, evsizler için de sahada olacak. Meydanlar, ana arterler, altgeçitler, metrobüs üst geçit ve civarlarında, sokakta kalanların barınma merkezlerine sevk işlemleri için toplam 116 personelden oluşan 29 ayrı ekip kuruldu.

CAN DOSTLARIMIZA GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 TON MAMA

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokaktaki canlarımız için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Alo 153’e gelen hasta ve yaralı hayvan ihbarları, 24 saat boyunca alınmaya devam edecek. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. İl genelinde 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapılacak.

İGDAŞ EKİPLERİ DE HAZIR

İGDAŞ, olumsuz hava şartlarına karşın önlemlerini aldı. İGDAŞ ekipleri, 16 Milyon İstanbulluya güvenli ve sürdürülebilir doğal gaz hizmeti için 7 gün 24 görev başında olacak. İGDAŞ müdahale araçları sahada kesintisiz görev yapacak. Beklenmeyen durumlara anında müdahale edilecek.

Kaynak: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)