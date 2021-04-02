İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde, Ahmed Arif Halk Kütüphanesi açılışlarını gerçekleştirdi. Açılışta İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti. Açılışa katılan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Salgının hareketlendiği bugünlerde; kendinize, sağlığınıza, mesafenize, hijyeninize lütfen dikkat edin. Allah herkesi korusun. Hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan birçok zorluklarla boğuşuyoruz. Göğüs göğüse bir mücadele. Sağlıklı olmalıyız, sağlıklı durmalıyız. Bu zor günleri hep beraber aşmalıyız. Ardından umutla geleceğe dair çok güzel işleri hazırlamalı ve bir an önce gençlerimizi, çocuklarımızı pırıl pırıl bir geleceğe, aydınlık bir geleceğe hazır hale getirmeliyiz” dedi.

“İBB OLARAK EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYA KARARLIYIZ”

Anadolu’nun büyük şairi Ahmed Arif’in adını taşıyan bir kütüphaneyi açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul’un Türkiye’de kültür ve sanatın lokomotifi olması gerektiğine vurgu yaptı. “Ama halen sosyal olanaklara erişimi çok güç durumda olan yerlerimiz var, mahallelerimiz var” diyen İmamoğlu, “Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. İBB olarak eşitliği sağlamaya, dezavantajlı alanlara hizmeti bir an önce taşımaya kararlıyız. Bu bizim topluma bakışımızda eşitliğin ve adaletin önemli bir adımıdır. Bu amaçla kültür-sanatın ulaşamadığı hiçbir ilçe, hiçbir mahalle kalmayacak prensibiyle yürüyoruz” şeklinde konuştu.

20 KÜTÜPHANENİN İLKİ SULTANGAZİ’DE AÇILDI

İstanbul Planlama Ajansı aracılığıyla tespit ettikleri mahallelere, 2021 yılı içerisinde 20 kütüphane yapacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu kütüphanelerimizden ilki de Sultangazi’de. Burada dostlarımızla, meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla gezerken tespit ettiğimiz bir gerçekle yüzleşmiştik. Çok zaman değil, belki en fazla bir yıl önce. Mahallelere girdiğimizde, başta hemen arka planda olan Gazi Mahallesi olmak üzere, bölgede, insanlarımızın bu ihtiyaçlardan çok uzak olduğunu; çocukların bilgiye, kitaba, kültüre, sanata ne kadar aç durduklarını gördüğümde, bu işin çok önemli olduğunu anladım. Bu manada, projenin hayata geçirilmesine fırsat sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“BU TÜR ALANLARIN KIYMETİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Çocuklara, gençlere ve tüm yurttaşlara; kültür, sanat ve teknolojik fırsatlar sunan ortamları var etmeyi amaçladıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, bu 8 katlı, yaklaşık 1300 metrekarelik alanda yapılan bu çalışma, tam da bunun güzel bir örneği oldu. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre; 17 bin kitaplık bir kütüphaneyi hizmete açıyoruz” diye konuştu. Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nin sıradan bir kütüphanenin ötesinde, mahalle halkına dokunarak çok değerli bir hizmet vereceğine dikkat çeken İmamoğlu, kendi deneyimlerinden şu örneği verdi:

“Bu tür alanların, açılışta heyecanını hissederiz. ‘Bize ne katacak’ diye düşünebiliriz. ‘Acaba katkısı ne olacak’ diye sorgulayanlar bile olabilir. Ama buraya gelip vakit geçiren, 3-5 yıl sonra bu çocuklarımızın başarılarını gördükçe, aslında ne kadar etkili olduğunu hep birlikte yaşayacaksınız. Ben, belediyecilik yaşamında bunu tatmış birisiyim. Kısa mesafede çok değerli geri dönüşler alındığına şahidim. Fazla değil; 3 gün önce, Almanya'nın çok başarılı bir üniversitesinde okuyan bir genç kızımızın, Beylikdüzü'ndeki bir kütüphanenin ona kattıklarını ve o süreçteki motivasyonla nasıl başarılı olduğunu; şu anda da Almanya'nın çok değerli bir üniversitesinde ne kadar değerli bir eğitim aldığını paylaşan bir mailini aldığımda, gerçekten bunu yürekten hissettim. O manada, bu tür alanların kıymetini çok yakın zamanda hep birlikte yaşayacağız.”

“İSTİHDAM OFİSLERİMİZİN OLAĞANÜSTÜ KATKISINI GÖRÜYORUZ”

Ülkenin ve şehrin yaşadığı bir diğer sorunun da işsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, sözü, kütüphane ile aynı binada faaliyet gösteren Bölgesel İstihdam Ofisi’ne getirdi. “Özellikle bazı bölgelerde, işsizliğin, gençlik yaşına göre, gençlerin sayısına göre ne kadar derinleştiğini de görmekteyiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada da kütüphanemizin giriş katında, özellikle bu bölgede, bölgesel istihdam ofisi açarak, bu soruna bu ihtiyaca cevap verme konusunda adım attık. Göreve başlar başlamaz söz verdiğimiz bu merkezlerimizin olağanüstü katkısını görüyoruz. İstihdam ofisimiz sadece mart ayında, burada oturan 50'ye yakın arkadaşımıza iş buldu. Buradaki 2 aylık hizmetinde 100'ün üzerinde insanımıza iş imkanı sağladı. Bu daha da ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

“85 BİN BAŞVURU OLDU, 15 KİŞİYE İŞ BULDUK”

İSMEK’in de bu sürece dahil edileceğini aktaran İmamoğlu, “Ülkemizin derinden yaşadığı, ne yazık ki ekonomik sorunlardan dolayı insanların evlerindeki işsizlik sayılarının giderek arttığı bu tür ortamlarda, bizler de belediyeler olarak, elimizden geleni yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Bölgesel istihdam ofisimizin de böylesi bir ortamda, özellikle gençlerle buluşmasını çok kıymetli buluyorum. İnşallah çok daha kıymetli işlerin altına imza atacak. Neredeyse 85 bini aşan başvuruyu almış olan istihdam ofislerimizin yükünün ağır olduğunu biliyorum. Ama en azından pandemiye rağmen, bu 6-7 ay içerisinde, 85 bini aşan bu başvuruya biz de 15 bini aşan kişiyi işle buluşturarak, onlara iş bularak, bence çok değerli bir hizmet vermiş oluyoruz” diye konuştu.

“SAKIN UMUDUNUZU KAYBETMEYİN”

Konuşmasında Ahmed Arif’in, “dayan kitap ile / dayan iş ile / tırnak ile, diş ile / umut ile, sevda ile, düş ile” dizelerine yer veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz de bu zor dönemi, böyle aşacağız. Hep birlikte aşacağız. Dayanışma içinde aşacağız. Birbirimize moral vereceğiz. Ahmet Arif Halk Kütüphanemizin bir yanda kitaplar, atölyeler, etkinlikler; diğer yandan yeni iş fırsatları ile Sultangazi halkının ve özellikle yakın mahallelerin bu sevdasına, bu umuduna, bu düşlerine çok büyük hizmet vereceğini ve umudu yükselteceğini şimdiden hissediyorum. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Çok güzel günlerin bizi beklediğini sakın unutmayın. Zor günleri hep birlikte aşmanın yegâne unsuru vardır: Dayanışma, birbirine olan inanç, omuz omuza yol yürümektir.”

KURDELEYİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KESTİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından ilk olarak Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen İmamoğlu, Türk şiirinin sembol isimlerinden Ahmed Arif’in karakalem çalışması ve dizeleri önünde miniklerle birlikte fotoğraf çektirdi. 6 katlı binanın, çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenmiş bölümlerini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel rehberliğinde gezen İmamoğlu, yerleşke içindeki “youtuber stüdyoları”nı da ziyaret etti. İmamoğlu, yeni çağın gözde mesleklerinden biri olan “youtuber”lığa ilgi duyan gençlere mesajını da anlık olarak gerçekleştirilen yayınla verdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, İmamoğlu’na, Ahmed Arif’in efsane olmuş şiirlerinin toplandığı tek kitabı “Hasretinden Prangalar Eskittim”in 1968'de yayımlanmış ilk baskısını takdim etti. Kütüphane incelemesinin ardından aynı binada faaliyet gösteren İstihdam Ofisi’ne geçen İmamoğlu, İSPER Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar ve yetkililerden bilgi aldı.

2021’DE 20 MAHALLEYE 20 KÜTÜPHANE

İBB, sosyal olanaklara erişimde sorun yaşayan, dezavantajlı 20 mahalleyi yeni nesil kütüphanelerle buluşturuyor. Yıl sonuna kadar 20 farklı mahalleye açılması hedeflenen kütüphane noktaları, İstanbul Planlama Ajansı İstatistik Ofisi ile yürütülen strateji çalışması sonucunda belirlendi, yenilikçi bir anlayışla strateji oluşturuldu. Geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçen proje ile katılımcı, yerelin ihtiyaçlarını gözeten, etkileşim odaklı bir yaklaşım benimsendi. Proje ile semt sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kütüphanelerin hayata geçirilmesi, hedefleniyor. Çocuk ve gençlerin bir yandan eğitimlerinin desteklenmesi, diğer yandan drama, müzik, güzel sanatlar, dijital yazılım atölyeleri, video-art ve kurgu stüdyoları gibi alanlarda çok çeşitli çalışmalar yapması tasarlanıyor. Yaratıcılığa teşvik edilen gençlerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirebilecekleri sosyalleşme alanlarının oluşturulması isteniyor.