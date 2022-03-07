banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

İmamoğlu : “kadının olmadığı masadan barış zor çıkar”

“İSTANBUL’UN KADIN MUHTARLARI İMAMOĞLU’NA DİZ ÇÖKTÜRTTÜ” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların eşit olarak yer aldığı ortamlarda, dünyanın daha huzurlu, yaratıcı ve barış içinde olacağına inandığını vurgulayan İmamoğlu, “Çevremize baktığımızda, bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz. Hepimizi derinden üzüyor. Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda” dedi. Konuşmasının ardından katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu’nun, “Manşet: İstanbul’un kadın muhtarları İmamoğlu’na diz çöktürttü” şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:29
İmamoğlu : “kadının olmadığı masadan barış zor çıkar”
banner171

SARAÇHANE / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Saraçhane’deki ana yerleşkede bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşma, İBB tarihinin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yaptığı sunumla başladı. Kentteki 962 mahalle muhtarının sadece 146’sının, İBB Meclisi’ndeki kadın üye oranın da yüzde 17,39 olduğu bilgilerini paylaştı. Göreve geldiklerinde, İBB’deki kadın yönetici ve çalışan istihdamının çok düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan Arslan, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları örneklendirdi. İBB’nin kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerini aktaran Arslan, “Kadınların güçlenmesi, kadının sesinin duyulmasıyla olur. Kadının sesini duyan bir yönetim olarak, bu sese aracılık eden siz değerli muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle, ‘adil İstanbul’ temelinde dayanışmayla, bir arada çalışmak dileğiyle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun” dedi. 

“ALKIŞIN EN GÜZELİ, KADINLARIN ALKIŞI”

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen İmamoğlu da duygularını, “Herhalde alkışın en güzeli kadınların alkışı. Çünkü kadının alkışı insana sanki önce bir anne takdirini hatırlatıyor. Elbette çocuğu dünyaya getiren annenin emeği çok büyük bir evlatta. Dolayısıyla bir evlat da önce anneme mahcup olmayayım duygusu taşır. En azından benim için öyle” sözleriyle dile getirdi. Kendi yönetimleri döneminde, İBB bünyesinde kadın yönetici ve çalışan sayısında 3 katı bir artış olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Gerçekten hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz şimdiden kutlu olsun diyorum” diye konuştu. Özellikle kadın muhtarların yerel demokraside toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bazen bazı görüntüler hepimizi çok rahatsız ediyor. Bu İstanbul'da olsun, Türkiye'nin herhangi bir kuruluşunda, kurumunda ya da bir buluşma anında olsun, masanın etrafında buluştuğumuzda, bazen 30-40-50 kişilik heyetlerin olduğu yerde tek bir kadın görememek gerçekten üzüntü verici. Orada alınan kararlar, ortaya konan tespitler sübjektif kalır. Yani gerçekçi de olmaz” tespitinde bulundu.

“TOPLUMLARI ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEYEN NOKTADA KADINLARIN EKSİKLİĞİ VARDIR”

“Kadınların etkin pozisyonda, eşit olarak yer aldığı ortamlarda, gerçekten dünyanın daha huzurlu, daha yaratıcı ve daha barış içinde olacağına da inanıyorum” diyen İmamoğlu, sözü yakın coğrafyamızda yaşanan savaşa getirdi ve şunları söyledi: 

“Çevremize baktığımızda, bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz. Hepimizi derinden üzüyor. Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır. Kadınların o mekanizmadaki varlığı, gerçekten barışı ve huzuru güçlendirir. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda” ifadelerini kullandı. 

“SİZİ, BİZİ BOŞ İŞLERLE UĞRAŞTIRANLARI UMURSAMAYIN”

16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın en gururlu, en onurlu görevlerinden bir tanesi güzel İstanbul'a hizmet etmek” dedi. Dün gerçekleştirdiği Süleymaniye ve Yerebatan Sarayı ziyaretlerini hatırlatan İmamoğlu, İstanbul’un asırlar öncesine dayanan tarihine vurgu yaptı. Katılımcılara, “Ne kadar büyük bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olduğumuzu lütfen hissedin” sözleriyle seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu: 

“Onun için sizi, bizi bazen boş işlerle uğraştıran, boş gündemlerle uğraştıran, çarpıştıran, kavga ettiren kişiler olabilir. Sözler olabilir. Bu sözlerin sahipleri de olabilir. Umursamayın, görmeyin. Bu millet, bu medeniyetlerin üzerinde sorumluluk almış bir millettir. Asildir. Akılla, bilimle, gerçek konularla, kadın-erkek fırsat eşitliğiyle, bu ülkenin çocuklarının iyi yetişmesiyle, kız çocuklarının daha da iyi yetişmesiyle meşgul olması gereken bir millettir. Boş işlere koşacak millet değildir. 16 milyonluk kentimize hizmet ediyorum. Sizler de bu kentin o kılcal damarlarındaki aktif cıvıl cıvıl yönetici kadınlarısınız. Sayısı artmalı belki de. Gün gelecek, bu Meclis’in sandalyelerinde, şu gördüğünüz boş koltukları sadece erkekler dolduracak. Böyle bir ortamın İstanbul'a çok iyi geleceğini düşünüyorum. Eşitliğin, ahlaklı, adaletli ve yaratıcı bir ortamın, o dengenin bu kente iyi geleceğini düşünüyorum.”

Konuşmasının ardından katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu’nun, “Manşet: İstanbul’un kadın muhtarları İmamoğlu’na diz çöktürttü” şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
İstanbul İçin Kar Uyarısı
İstanbul İçin Kar Uyarısı
Eskiden ‘kişiye özel’ havuzdu, şimdi ‘İPA havuz’
Eskiden ‘kişiye özel’ havuzdu, şimdi ‘İPA havuz’
İbb Ve Fatih Belediyesi’nden ‘Süleymaniye’ Açıklaması: Tarihi Silüete Ortak Koruma
İbb Ve Fatih Belediyesi’nden ‘Süleymaniye’ Açıklaması: Tarihi Silüete Ortak Koruma
Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz
Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169