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İMAMOĞLU: İSTANBUL ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Türk Dünyası devletlerinin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya geldi. İmamoğlu; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatların hazır bulunduğu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Türk Dünyası’na ait sayısız esere ev sahipliği yapan İstanbul’un, Türk Dünyası devletleri aile bağlarını kuvvetlendirecek her adımda üzerine düşeni yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 16:31
İMAMOĞLU: İSTANBUL ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR
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SARIYER / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Dünyası devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı etkinlikleri kapsamında; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleşen buluşmada; Kazakistan Başkonsolosu Alim Bayel, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sydykova, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamkhodjaev, Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ve Azerbaycan Konsolosu Perviz Kadimov yer aldı.

“TÜRK MİLLETİNİN İLMİNİ VE DÜZENİNİ KİMSE BOZAMAZ”

Yemek öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, “Bugün burada temsilcileri ile bir araya geldiğimiz her bir ülkeyle, derin kültürel ve tarihi bağlara sahibiz. Hepimizin bildiği gibi Türk’ün bağımsız, hür ve bir arada yaşama idealinin temeli asırlar öncesine dayanmaktadır. Orhun Abideleri’nde de yer alan ‘üstte gök basmadıkça, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilmini ve düzenini kimse bozamaz’ sözü bu idealin temelini oluşturmaktadır” dedi. Kurtuluş Savaşı yıllarından günümüze, Türkiye-Türk Dünyası devletleri arasındaki ilişkilerin tarihsel bir özetini yapan İmamoğlu, İBB olarak, tarihsel bağımızın olduğu Orta Asya ve Balkan coğrafyasıyla ilişki ağını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

“KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

“Tarih boyunca kültürleri birbirine bağlayan bir köprü vazifesi ile Türk Dünyasından çok sayıda izler taşıyan İstanbul’un, Türk dünyasının şehirlerini de birbirine bağlaması gerektiğine inanıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Türk Dünyası ile kurduğumuz kardeş şehir ilişkilerini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda, Kırgizistan’dan Oş, Türkmenistan’dan Merv, Kazakistan’dan Almatı ile kardeş şehir ilişkilerimizi yakinen sürdürüyoruz. Ancak Türk Dünyası içerisinde yalnızca üç şehir ile kardeş şehir ilişkimizin bulunması düşündürücüdür. Bu nedenle her Türk Cumhuriyeti’nden en az bir kardeş şehrimizin bulunması önceliklerimiz arasındadır. Özbekistan’dan Semerkant ile yürüttüğümüz süreç son aşamaya gelmiştir. Yine Can Azerbaycan’da da bir kardeş şehrimizin bulunması da hepimiz için önemli bir kazanım olacaktır.”

“TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Türk Dünyası’na ait sayısız esere ev sahipliği yapan İstanbul’un, Türk Dünyası devletleri aile bağları kuvvetlendirecek her adımda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sizlerin de bu çabalara eşsiz katkılar sunacağınıza canı gönülden inanıyorum.  Bu sıcak, içten ve derin kardeşliği pekiştirmek amacı ile ilerleyen günlerde, ‘Türk Dünyası Kültür Günleri’nin de yer aldığı birçok güzel etkinlikte sizlerle yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sözlerimi sonlandırırken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Dünyasının bağımsızlık mücadelelerinde yer almış tüm Türk büyüklerini saygı ve hürmetle anıyorum” diye konuştu. 

İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve kurum bürokratlarının İmamoğlu’na eşlik ettiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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