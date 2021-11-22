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İlk Ve Tek: 5 Yıldızı Kimseye Bırakmadı

Metro İstanbul, KalDer tarafından düzenlenen yetkinlik değerlendirmesi sonucunda; 10 kuruluşu geride bırakarak 5 yıldız birden aldı. Türkiye’de bu dereceyi yakalayan ilk ve tek raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul; güvenli ve konforlu ulaşımdaki başarısını “5 Yıldız Belgesi” ile tescillemiş oldu. EFQM Mükemmellik Modeli; dokuz kriterde kuruluşun mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içeriyor. Bu kriterler arasında; şirketin gerçekleştirdiği faaliyetler ile çalışanlarına sunduğu imkanlar yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:33
İlk Ve Tek: 5 Yıldızı Kimseye Bırakmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, İstanbullulara daha güvenli ve konforlu hizmet sunabilmek için yürüttüğü çalışmalar ödüllendirildi. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Metro İstanbul, raylı sistem işletmeciliğindeki başarısını “5 Yıldız Belgesi” ile tescilledi.

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer), European Foundation for Quality Management (EFQM) Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı yetkinlik değerlendirmesi sonucu;  Türkiye’de “5 Yıldız Belgesi” alan ilk ve tek raylı sistem işletmecisi oldu. 2021 yılında KalDer EFQM Tanıma ve Ödül Programına 11 kuruluş katıldı. 2 kuruluş isminin gizli kalmasını tercih etti.

ÖZGÜR SOY: KİŞİLERİN GEÇİCİ, KURUMLARIN KALICI OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ

Bu yıl 17 Kasım’da 30’uncusu düzenlenen Kalite Kongresi’nde Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. Etkinlikte Metro İstanbul’un kalite belgesini alan Genel Müdür Özgür Soy, 5 yıldız almaya hak kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

EFQM değerlendirmesine; kurumsallaşmak, süreç olgunluk seviyesini artırmak ve başarılarını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla katıldıklarını vurgulayan Soy, “Metro İstanbul bir ucunda 2.2 milyon yolcunun, diğer ucunda binlerce tedarikçinin yer aldığı dev bir ekosistemin ortasında yer alıyor. Kalıcı başarı elde etmek için tüm paydaşlarınızla entegre olarak bu ekosistemi iyi yönetmeniz gerekiyor. EFQM Modeli de özellikle bu konuyu değerlendiriyor” dedi. 

KURUMSAL BİR SİSTEM HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

Yolcu memnuniyeti, çalışan sağlığı ve çevresel etkiler konusunda da gerekli temel şartları garanti altına almak istediklerine dikkat çeken Soy, “İnsanların geçici, kurumların kalıcı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de 50 yıl sonra İstanbul’da metro hatlarını kullanan torunlarımızın bile meyvelerini yiyebileceği, sürdürülebilir bir yönetim modeli ve kurumsal bir sistem hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

BAŞARIYA ALIŞMIŞ ŞİRKETLER HEP DAHA YÜKSEĞİNİ HEDEFLER

Özgür Soy, kazanılan başarıda tüm çalışanların payının olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle bitirdi: Güzel sonuçlar büyük emeklerle geliyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet’in yaptığı yolcu memnuniyeti araştırmasında Metro İstanbul olarak 84 puan aldık ve dünyanın önde gelen 25 metro işletmesi arasında birinci olduk. Son 7 yıldır ilk defa 80 puanın üzerine çıkarak müşteri memnuniyet oranımızda önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş olduk. Başarıya alışmış şirketler hep daha yükseğini hedefler.”

EFQM HAKKINDA

EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı), 1988 yılında 14 üye ile kuruldu. “Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak” amacıyla kurulan vakıf; 1992 yılında İş Mükemmelliği Modelini geliştirdi. Bu model ile müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabileceğini ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabileceğini vurgulanıyor. Model’deki dokuz ana kriter; kuruluşun mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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