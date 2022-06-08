‘festi̇val Park Kadıköy’den Muhteşem Açılış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KÜLTÜR AŞ tarafından İstanbul’a kazandırılan ‘Festival Park Kadıköy’ün ücretsiz açılış konserleri, unutulmaz performanslarla başladı. Anadolu ve yakın coğrafyasının ezgilerini müziğinde bileştiren Anatolian Sessions ile sesi, tarzı ve yorumuyla adından söz ettiren Gaye Su Akyol, İstanbul yeni açık hava etkinlik mekanı ‘Festival Park Kadıköy’de sahne aldı. İki başarılı sanatçı, en sevilen eserlerini dinleyicileriyle buluşturdu.

UNUTULMAZ İKİ KONSER

Kadıköy’ün kalbinde konumlanan ‘Festival Park Kadıköy’; modern konser sahnesi, BELTUR’un aralarında bulunduğu yeme-içme alanları, eşsiz manzarası ve etkileyici performanslarla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Radar İstanbul’ mobil uygulaması üzerinden kayıt yaparak konserlere ücretsiz kayıt yapan İstanbullular, günün ilk konseri olan Anatolian Sessions’ın ritimleriyle hareketlendi. Birçok türü elektronik müziğinde birleştiren sanatçıyla birlikte dans etti.

Açılış konserlerinin ikincisinde sahne alan Gaye Su Akyol; şarkıları ve sahne performansıyla İstanbullulara hafızalardan silinmeyecek konser deneyimi yaşattı. Enerjisiyle dinleyenleri büyüleyen Akyol, sevilen eserlerini konser alanını dolduran müzikseverlerle birlikte söyledi.

‘FESTİVAL PARK KADIKÖY’ HIZ KESMİYOR

‘Festival Park Kadıköy’ün açılış konserleri hız kesmeden devam edecek. Avrupa’nın en önemli müzik festivallerinde sahne alan Yasak Helva ve Türk psikedelik müziğinin kendine has ekiplerinden Baba Zula bugün hayranlarıyla buluşacak. Konserlerin üçüncü ve son gününde ise alternatif popun yeni kuşak yorumcularından Soft Analog ve Fransız müzik sahnesinin yıldızlarından Papooz, İstanbul’un yeni sahnesinde konser verecek.

Fotoğraf Linki: https://we.tl/t- K2Fb7fA2WD

Konum: https://goo.gl/maps/ WJ3BCK5U4ETRN7SMA

7 Haziran Salı

18.00 Kapı Açılış

19.30 Yasak Helva

21.00 Baba Zula

8 Haziran Çarşamba

18.00 Kapı Açılış

19.30 Soft Analog

21.00 Papooz

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)