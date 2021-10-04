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Esenyurt Belediyesi, 22 Suriyeliyi Ülkelerine Gönderdi

Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 22 Suriyeliyi sınıra gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:55
Esenyurt Belediyesi, 22 Suriyeliyi Ülkelerine Gönderdi
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi bu kapsamda organizasyon düzenlemeye devam ediyor. Gönüllü Geri Dönüş projesi kapsamında başvuru yapan 11’i yetişkin 11’i çocuk olmak üzere 22 Suriyeli, otobüsle sınır bölgelerine gönderildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, İdlip ve Afrin’e geçecek. Uğurlama sırasında konuşan Başkan Bozkurt, “Bugün Türkiye'de yaşanan Suriyelilerin göç meselesi de yine geçmişin bir sonucu. Bundan sonraki süreçlerde de yine Anadolu coğrafyasının o engin konukseverliğini yine göstermeye devam edeceğiz. Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır. Gidiş süreci olmalıdır. Zira insan en çok evinde, vatanında rahat eder. En çok orada kendini özgür hisseder. Biz de bu anlamda vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir kampanyalar yapıyoruz. Pandemiden önce çok hızlı bir süreçte bu yapılıyordu. Hem pandemi koşulları hem Suriye'deki güvenlik koşulları sorun olmaya başlayınca geri dönüş açısından durdurmuştuk bunu. Şimdi koşullar biraz daha uygunlaştığı ve Esenyurt'taki Suriyeli ve yabancı uyruklu sayısı çokça arttığı için biz de vatandaşlara tekrar bir duyuruda bulunduk. Memleketlerine dönmek isteyenlerin taleplerini aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz ve bu Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine geri göndermek için organizasyon yapacağız. Yaptığımız işlem şu: Onların taleplerini aldıktan sonra gerekli işlemler belediyemiz personeli tarafından yapılıyor ve onların ulaşımı için de gerekli organizasyonlarını hatta iaşelerini, yemeklerini de sağlayarak güvenli bölgeye kadar Esenyurt Belediyesi güvencesinde ve onun finansmanında gönderiyoruz. Bu kapsamda da yine pandemiden sonra ilk kafile olan bu kafilede 22 kişilik bir aile var. Bu aileler inşallah güvenle kendi ülkelerine gidecekler. Biraz daha ortam yumuşayınca biz kendileriyle de irtibatta olacağız. Onlara has bir şekilde burada ağırladık mı ağırlamadık mı diye soracağız. Hem de daha sonra iki ülke arasında belki onların köprü olmasını sağlayacağız. Bu organizasyonla birlikte şimdiye kadar 7 bin 500 civarında Suriyeli vatandaşın ülkesine geri dönüşünü Esenyurt Belediyesi bütçesinden ve organizasyondan sağlamış olduk” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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