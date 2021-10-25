ELDER ve TÜRKAK’tan YEDAŞ’ın Teknik Eğitim Merkezine tam not

MESLEKİ YETKİNLİĞE SAHİP OLACAKLAR
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa göre elektrik dağıtım sektörü için
teknik ve meslekî alanlarda ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri
belirlenmiş 7 meslek grubunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK onaylı
meslek uzmanlık belgeleri almak üzere teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle
yapılacak değerlendirme işlemlerinin tümü YEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde
yürütülebilecek. Elektrik dağıtım sektörü çalışanları bu mesleki uzmanlık belgeleri ile
uluslararası kabul görmüş mesleki yetkinliğe ve bu yetkinliğin belgesine sahip
olacaklar.
ULUSAL DÜZEYDE KATKI
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora “Şirketimiz ulusal yeterliliklerde belirtilen
mesleki bilgi ve beceriler ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite
ve verimlilik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş, teknik eğitim merkezinin
akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim merkezimizin MYK ve ELDER iş
birliği ile yürüteceği çalışmalarıyla; nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması,
doğru insan kaynaklı iş planlaması, işverenlerin mesleğin gerektirdiği belgeli ve
nitelikli iş gücüne ulaşabilmesi ve tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması
hedeflenmektedir. Eğitim merkezimiz öncelikle kendi bölgesi olmakla birlikte diğer
dağıtım şirketleri ve onların çözüm ortağı çalışanlarına da hizmet verebilecektir, bu
anlamda sektöre sağlayacağı katkı da ulusal düzeyde olacaktır. ” diye konuştu.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)