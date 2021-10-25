ELDER ve TÜRKAK’tan YEDAŞ’ın Teknik Eğitim Merkezine tam not

MESLEKİ YETKİNLİĞE SAHİP OLACAKLAR

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa göre elektrik dağıtım sektörü için

teknik ve meslekî alanlarda ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri

belirlenmiş 7 meslek grubunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK onaylı

meslek uzmanlık belgeleri almak üzere teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle

yapılacak değerlendirme işlemlerinin tümü YEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde

yürütülebilecek. Elektrik dağıtım sektörü çalışanları bu mesleki uzmanlık belgeleri ile

uluslararası kabul görmüş mesleki yetkinliğe ve bu yetkinliğin belgesine sahip

olacaklar.

ULUSAL DÜZEYDE KATKI

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora “Şirketimiz ulusal yeterliliklerde belirtilen

mesleki bilgi ve beceriler ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite

ve verimlilik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş, teknik eğitim merkezinin

akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim merkezimizin MYK ve ELDER iş

birliği ile yürüteceği çalışmalarıyla; nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması,

doğru insan kaynaklı iş planlaması, işverenlerin mesleğin gerektirdiği belgeli ve

nitelikli iş gücüne ulaşabilmesi ve tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması

hedeflenmektedir. Eğitim merkezimiz öncelikle kendi bölgesi olmakla birlikte diğer

dağıtım şirketleri ve onların çözüm ortağı çalışanlarına da hizmet verebilecektir, bu

anlamda sektöre sağlayacağı katkı da ulusal düzeyde olacaktır. ” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)