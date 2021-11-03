CHP’Lİ TANAL’DAN YAZILI BASINA NEFES ALDIRACAK TEKLİF

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, pandemi sürecinde ve ekonomik kriz

ortamında zor günler geçiren, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yazılı basını maddi

açıdan rahatlatacak bir düzenlemeyi Meclis gündemine getirdi.

Tanal, Basın İlan Kurumu’nun yayınlanmasına aracı olduğu ilan ve reklamlar ile diğer ilan ve

reklamlardan aldığı komisyon ücretinin düşürülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun

teklifi sundu. Söz konusu teklifte, Basın İlan Kurumu’nun gazete ve dergilerden

yayınlanmasına aracılık ettiği ilan ve reklamlardan alınan yüzde 15’lik komisyon ücretinin

yüzde 1’e , diğer ilan ve reklamlardan alınan azami yüzde 10’luk komisyon ücretinin de

yüzde 1’e indirilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE’DE BASINA VERİLEN DESTEK YETERSİZ

Tanal’ın imzasını taşıyan 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, basına verilen destek ve güvencelerin

yetersizliğine vurgu yapıldı.

Basın sektörünün yaşadığı sorunların hem sektörde çalışanlar hem de kamuoyu tarafından

sıklıkla dile getirildiğinin altının çizildiği gerekçede, özellikle yerel basının yaşadığı maddi

sıkıntılara, ilan ve reklama duyduğu ihtiyaca dikkat çekildi.

YEREL BASIN CAN ÇEKİŞİYOR

Gerekçede, ulusal basına yansımayan onlarca sorunun yerel basın tarafından gündeme

getirilerek çözüm için çaba harcandığı dile getirildi.

Yerel basının yok olması halinde mahalli renklerin de yok olacağının, basında tekelciliğin

güçleneceğinin belirtildiği gerekçede, bunun sonucunda halkın haber alma özgürlüğünün

zedeleneceğinin, demokrasinin zarar görmesinin kaçınılmaz olacağının altı çizildi.

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, özellikle yerel

basının çok kısıtlı imkânlarla çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

Yerel basının artan maliyetler ve yükselen giderler ile oldukça zor durumda olduğunun

kaydedildiği gerekçede, birçok yerel medya kuruluşunun kapanmanın eşiğine geldiğine dikkat

çekildi. Gerekçede, “Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını, en az diğer sektörler kadar

basın sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Yerel basın kuruluşlarına böylesine

olağanüstü bir dönemden geçerken destek verilmesi şarttır. Aksi halde yerel basın tamamıyla

yok olacaktır” denildi.

BATI ÜLKELERİ BASINA SAHİP ÇIKIYOR

Dünya çapında birçok gelişmiş ülke tarafından yerel basını desteklemek ve teşvik etmek

amacıyla çalışmaların yürütüldüğünün aktarıldığı gerekçede, şöyle devam edildi: “Başta

İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde

yerel basına yönelik KDV indirimleri, teşvik primleri, kâğıt ve lojistik desteği gibi yardımlar

yapılmaktadır. Ülkemizde yerel basına yönelik yapılmış çalışmalar ve yardımlar yok denecek

kadar azdır. Yerel basına yönelik KDV oranlarının düşürülmesi, kâğıt ve lojistik desteği,

reklamlardan alınan komisyon bedellerinin düşürülmesi gibi çalışmalar yapılarak destek

olunması mümkündür.”

Gerekçede, Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, basın sektörünü ayakta tutmak için

medyanın en önemli gelir kapılarından olan ilan ve reklam gelirlerinden alınan komisyon

oranının düşürülerek basın sektörüne ve çalışanlarına destek olunmasının hedeflendiği

belirtildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)