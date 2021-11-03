CHP’Lİ TANAL’DAN YAZILI BASINA NEFES ALDIRACAK TEKLİF

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, pandemi sürecinde ve ekonomik kriz
ortamında zor günler geçiren, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yazılı basını maddi
açıdan rahatlatacak bir düzenlemeyi Meclis gündemine getirdi.
Tanal, Basın İlan Kurumu’nun yayınlanmasına aracı olduğu ilan ve reklamlar ile diğer ilan ve
reklamlardan aldığı komisyon ücretinin düşürülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun
teklifi sundu. Söz konusu teklifte, Basın İlan Kurumu’nun gazete ve dergilerden
yayınlanmasına aracılık ettiği ilan ve reklamlardan alınan yüzde 15’lik komisyon ücretinin
yüzde 1’e , diğer ilan ve reklamlardan alınan azami yüzde 10’luk komisyon ücretinin de
yüzde 1’e indirilmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE’DE BASINA VERİLEN DESTEK YETERSİZ
Tanal’ın imzasını taşıyan 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, basına verilen destek ve güvencelerin
yetersizliğine vurgu yapıldı.
Basın sektörünün yaşadığı sorunların hem sektörde çalışanlar hem de kamuoyu tarafından
sıklıkla dile getirildiğinin altının çizildiği gerekçede, özellikle yerel basının yaşadığı maddi
sıkıntılara, ilan ve reklama duyduğu ihtiyaca dikkat çekildi.
YEREL BASIN CAN ÇEKİŞİYOR
Gerekçede, ulusal basına yansımayan onlarca sorunun yerel basın tarafından gündeme
getirilerek çözüm için çaba harcandığı dile getirildi.
Yerel basının yok olması halinde mahalli renklerin de yok olacağının, basında tekelciliğin
güçleneceğinin belirtildiği gerekçede, bunun sonucunda halkın haber alma özgürlüğünün
zedeleneceğinin, demokrasinin zarar görmesinin kaçınılmaz olacağının altı çizildi.
CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, özellikle yerel
basının çok kısıtlı imkânlarla çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.
Yerel basının artan maliyetler ve yükselen giderler ile oldukça zor durumda olduğunun
kaydedildiği gerekçede, birçok yerel medya kuruluşunun kapanmanın eşiğine geldiğine dikkat
çekildi. Gerekçede, “Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını, en az diğer sektörler kadar
basın sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Yerel basın kuruluşlarına böylesine
olağanüstü bir dönemden geçerken destek verilmesi şarttır. Aksi halde yerel basın tamamıyla
yok olacaktır” denildi.
BATI ÜLKELERİ BASINA SAHİP ÇIKIYOR
Dünya çapında birçok gelişmiş ülke tarafından yerel basını desteklemek ve teşvik etmek
amacıyla çalışmaların yürütüldüğünün aktarıldığı gerekçede, şöyle devam edildi: “Başta
İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde
yerel basına yönelik KDV indirimleri, teşvik primleri, kâğıt ve lojistik desteği gibi yardımlar
yapılmaktadır. Ülkemizde yerel basına yönelik yapılmış çalışmalar ve yardımlar yok denecek
kadar azdır. Yerel basına yönelik KDV oranlarının düşürülmesi, kâğıt ve lojistik desteği,
reklamlardan alınan komisyon bedellerinin düşürülmesi gibi çalışmalar yapılarak destek
olunması mümkündür.”
Gerekçede, Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, basın sektörünü ayakta tutmak için
medyanın en önemli gelir kapılarından olan ilan ve reklam gelirlerinden alınan komisyon
oranının düşürülerek basın sektörüne ve çalışanlarına destek olunmasının hedeflendiği
belirtildi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)