Cevahir Ağustos Ayında da Çocuk Kulübü İle Renklenecek

Yıl boyu pek çok eğlenceli etkinliğe imza atan İstanbul Cevahir, Çocuk Kulübü’nde düzenlediği eğlenceli ve eğitici çocuk programlarını yazın da sürdürüyor. İstanbul Cevahir, 6-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaratıcı atölyelerle minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Çocukların eğlenirken sosyalleşmeleri ve yaratıcılıklarını keşfetmeleri için hazırlanan Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında Ağustos ayı boyunca minik misafirler; sağlıklı dişlerin önemini eğlenirken öğrenecek, boncuklardan kalpli kolyeler yaparak parmaklarının maharetini keşfedecek, doğanın en verimli ürünlerinden olan kozalaklarla baykuşlar tasarlayacak, rengarenk yapraklarla kendi sanatını yaratacak, baldan tatlı olan sevimli arı atölyesinde eğlenecek ve mucizevi bir dünya için peri asaları yapacak.
Çocuklar, MasterChef Yarışmacılarıyla Pasta Yapacak
İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü, 13-14 Ağustos tarihlerinde çocuklara unutamayacakları bir etkinlik programı sunuyor. MasterChef yarışmacılarından Sefa Okyay Kılıç ve Duygu Acarsoy Atun tarafından düzenlenecek pastacılık atölyesinde geleceğin şefleri, yeteneklerini gösterecek. Şeflerin gözetiminde gerçekleşecek atölyede, rengârenk pastalar çocukların sınırsız hayal gücüyle şekillenecek.
“Çocuklar için eğlencenin yeri ve zamanı” mottosuyla 4-11 yaş grubundaki ziyaretçilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü, pastacılık atölyesiyle de 6-12 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelecek. Çocuk Kulübü kapsamındaki tüm etkinlikler, çocuklara özel tasarlanan alanlarda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü Ağustos Programı için detaylı bilgiye www.istanbulcevahir.
ÇOCUK KULÜBÜ AĞUSTOS PROGRAMI
6 Ağustos Cumartesi: Mutlu Dişler Atölyesi
7 Ağustos Pazar: Boncuklarla Kalpli Kolye Atölyesi
13 Ağustos Cumartesi: MasterChef Yarışmacıları ile Pastacılık Atölyesi
14 Ağustos Pazar: MasterChef Yarışmacıları ile Pastacılık Atölyesi
20 Ağustos Cumartesi: Kozalak Baykuş Atölyesi
21 Ağustos Pazar: Yapraklar ile Sanat Atölyesi
27 Ağustos Cumartesi: Sevimli Arı Atölyesi
28 Ağustos Pazar: Peri Asası Yapımı Atölyesi
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA