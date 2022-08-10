Cevahir Ağustos Ayında da Çocuk Kulübü İle Renklenecek

Yıl boyu pek çok eğlenceli etkinliğe imza atan İstanbul Cevahir, Çocuk Kulübü’nde düzenlediği eğlenceli ve eğitici çocuk programlarını yazın da sürdürüyor. İstanbul Cevahir, 6-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaratıcı atölyelerle minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Çocukların eğlenirken sosyalleşmeleri ve yaratıcılıklarını keşfetmeleri için hazırlanan Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında Ağustos ayı boyunca minik misafirler; sağlıklı dişlerin önemini eğlenirken öğrenecek, boncuklardan kalpli kolyeler yaparak parmaklarının maharetini keşfedecek, doğanın en verimli ürünlerinden olan kozalaklarla baykuşlar tasarlayacak, rengarenk yapraklarla kendi sanatını yaratacak, baldan tatlı olan sevimli arı atölyesinde eğlenecek ve mucizevi bir dünya için peri asaları yapacak.

Çocuklar, MasterChef Yarışmacılarıyla Pasta Yapacak

İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü, 13-14 Ağustos tarihlerinde çocuklara unutamayacakları bir etkinlik programı sunuyor. MasterChef yarışmacılarından Sefa Okyay Kılıç ve Duygu Acarsoy Atun tarafından düzenlenecek pastacılık atölyesinde geleceğin şefleri, yeteneklerini gösterecek. Şeflerin gözetiminde gerçekleşecek atölyede, rengârenk pastalar çocukların sınırsız hayal gücüyle şekillenecek.

“Çocuklar için eğlencenin yeri ve zamanı” mottosuyla 4-11 yaş grubundaki ziyaretçilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü, pastacılık atölyesiyle de 6-12 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelecek. Çocuk Kulübü kapsamındaki tüm etkinlikler, çocuklara özel tasarlanan alanlarda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü Ağustos Programı için detaylı bilgiye www.istanbulcevahir. com adresinden ulaşılabilir.

ÇOCUK KULÜBÜ AĞUSTOS PROGRAMI

6 Ağustos Cumartesi: Mutlu Dişler Atölyesi

7 Ağustos Pazar: Boncuklarla Kalpli Kolye Atölyesi

13 Ağustos Cumartesi: MasterChef Yarışmacıları ile Pastacılık Atölyesi

14 Ağustos Pazar: MasterChef Yarışmacıları ile Pastacılık Atölyesi

20 Ağustos Cumartesi: Kozalak Baykuş Atölyesi

21 Ağustos Pazar: Yapraklar ile Sanat Atölyesi

27 Ağustos Cumartesi: Sevimli Arı Atölyesi

28 Ağustos Pazar: Peri Asası Yapımı Atölyesi