Bir ISO Yönetim Sistemini Uygulamak İçin Dört Adım

En yaygın üç ISO Standardı, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri https://www.adldestek.com/ dokümantasyonu, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleridir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

KYS nedir?

ISO 9001 ilkelerine dayalı bir Kalite Yönetim Sistemi, müşteri gereksinimlerini karşılayarak müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanan bir dizi iş süreci ve belgedir.

ISO 9001 Ne Sağlar?

ISO 9001 standardı, Kalite yönetimi politikaları, hedefleri, süreçleri ve yönetişimi oluşturmak için bir çerçeve sağlar ve bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

ISO 9001, bir kuruluşun Kalite performansı için sürekli iyileştirme sağlayan yapılandırılmış, etkili ve verimli bir süreç kullanır.

ISO 9001 Standardının Temel Faydaları

Yasal ve düzenleyici konulara (yani ürün uygunsuzlukları, ürün geri çağırma vb.)

Yeniden işleme, malzeme israfı ve makine ve ekipman bakımının genel maliyetlerini azaltmak

Arıza süresini ve operasyonlardaki kesinti maliyetlerini, proje gecikmelerini azaltmak

Ürün kalitesinin ve sorumluluğun, hizmet sunumunun ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi

Süreç iyileştirme ve varlık yönetimi yoluyla karlılığı artırma

Uluslararası bir ölçüt elde etmiş olmanın tanınması

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

ÇYS nedir?

Çevre Yönetim Sistemi, çevreyi (hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna, insan ve bunların ilişkileri dahil olmak üzere) etkileyen veya etkileyebilecek koşulları ve faktörleri kontrol eden bir dizi iş süreçleri ve belgelerdir. ve çevredeki değişime cevap verir.

ISO 14001 Ne Sağlar?

ISO 14001 standardı, Çevre politikaları, hedefleri, süreçleri ve yönetişimi oluşturmak için bir çerçeve sağlar ve bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

ISO 14001, bir kuruluşun Çevresel performansı için sürekli iyileştirme sağlayan yapılandırılmış, etkili ve verimli bir süreç kullanır.

ISO 14001 Standardının Temel Faydaları

Mevzuata uygunluk sorunlarına yanıt verme yeteneğini geliştirmek

Çevresel olayların ve kirliliklerin genel maliyetlerini azaltmak

Arıza süresini ve operasyonlardaki kesinti maliyetlerini azaltmak

Çevresel suçlar için cezaların maliyetini azaltmak

Çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi (kirlilik oluşumunun tükenmesi, atık üretimi, yenilenebilir ve yenilenemez kaynakların kullanılması)

Uluslararası bir ölçüt elde etmiş olmanın tanınması

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri

İSG Yönetim Sistemi Nedir?

İSG Yönetim Sistemi, çalışanların (geçici işçiler ve müteahhit personeli dahil), ziyaretçilerin veya işyerindeki diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek koşulları ve faktörleri kontrol eden bir dizi iş süreçleri ve belgelerdir. Hastalık ve/veya yaralanma.

ISO 45001 Ne Sağlar?

ISO 45001 standardı, İSG yönetim politikaları, hedefleri, süreçleri ve yönetişimi oluşturmak için bir çerçeve sağlar ve bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

ISO 45001, bir kuruluşun İSG performansı için sürekli iyileştirmeyi sağlayan yapılandırılmış, etkili ve verimli bir süreç kullanır.

ISO 45001 Standardının Temel Faydaları

Mevzuata uygunluk sorunlarına yanıt verme yeteneğini geliştirmek

Olayların ve yaralanmaların toplam maliyetlerini azaltmak

Arıza süresini ve operasyonlardaki kesinti maliyetlerini azaltmak

Sigorta primlerinin maliyetini azaltmak

Moralin iyileştirilmesinin yanı sıra devamsızlık ve çalışan devir oranlarının azaltılması

Uluslararası bir ölçüt elde etmiş olmanın tanınması

ISO 9001, 14001 ve 45001'i Uygulamak İçin Dört Adım

Birinci Adım: ISO Standartlarını Bilin

Kilit personelin ISO Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

İşletmedeki herkesin ISO Standardı gereklilikleri konusunda uzman olması gerekmez.

ISO Standard(lar)ının bir kopyasını mutlaka satın almalı ve temel kavramları gözden geçirmelisiniz.

ISO Standart(lar)ı ve gereklilikler hakkında hala emin değilseniz eğitim isteyin.

İkinci Adım: Herkesi Bilgilendirin

Uygulama süreci sadece birkaç seçilmiş kişinin işi değildir.

Herkesin bu sürece dahil olması gerekiyor. Her çalışanın neyin uygulandığını, neden uygulandığını, kuruluş ve kendileri için faydalarının neler olduğunu ve sürece nasıl dahil edileceğini bilmesi gerekir.

Değişimin uygulanmasında iletişim anahtardır. İlerlemeyi gösteren duyuru panolarında ekranlar kurun. Herhangi bir endişe veya şikayeti dinleyin. Herkesin dahil olduğunu hissettirin.

Üçüncü Adım: Bir Uygulama Ekibi belirleyin

Sağlam bir plana sahip olmak, yeni bir sisteme geçiş yapmak için çok önemlidir. İş yerinde doğru insanlara sahip olduğunuzda, süreci atlatmak çok daha kolay olacaktır. Ekibiniz, işinizi başarıya hazırlayacak uygulanabilir bir plan oluşturacaktır.

ISO Standart(lar)ındaki tüm "zorunlu" öğelerin alındığından ve uygulandığından emin olun.

Tüm standart gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek için süreç performansını izleyin ve iç denetimleri başlatın.

Dördüncü Adım: Riske Dayalı Düşünmeyi Kullanın

Risk, bir yönetim sisteminin tüm yönlerine içkindir. Tüm sistemlerde, süreçlerde ve fonksiyonlarda riskler vardır.

Risk tabanlı düşünme, yönetim sisteminin tasarımı ve kullanımı boyunca bu risklerin tanımlanmasını, dikkate alınmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

Yönetim sisteminizi ve süreçlerinizi oluştururken risk temelli düşünceyi kullanın.

Neden ISO Standartlarını uygulamalısınız?

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001'e genel bakış

ISO Standartlarını uygulama adımları

Yönetim Sisteminizi neden sertifikalandırmalısınız ve sertifikalandırma adımlarını uygularken göz önünde bulundurulması gereken temel noktalar. Bu yazı https://saiassurance.com.au/resources/news-resources/blog/four-steps-to-implement-an-iso-management-system/