Bakırköy Adliyesinde Komedi

GAZETE OLARAK BİZDE BU IZDIRABA MUHATABIZ…

Yıllar önce gazete çalışanlarımız Seda’nın oğlu fena aşık başlığı ile kısa bir magazin haberi yayınlıyorlar. Mahkeme bahse konu kızın yaşı o zaman 18’ den küçük olduğu için haberin yayından kaldırılması kararı veriyor.

Arkadaşlarımız yaptıkları aramada haberi yayından kaldırmak için yönetim panelinde bakıp haberi bulamayınca Bilişim suçları Bürosu yayından kaldırmıştır diye düşünüyor.

Daha sonra mahkeme kararını yerine getirmediğimizden dolayı 6.240 TL ceza kesip 24 ay içinde her ay 260 TL olarak ödeyin deniyor. Böyle bir cezayı hiç hak etmememize rağmen buraya kadar her şey normal diyelim.

İstanbul Times Haber Aajnsı / Hüseyin Çetiner

ASIL KOMEDİ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR

Pandemiden dolayı bütün dünya insan sirkülasyonunu aza indirmek için çaba sarf ederken Bakırköy Adliyesi kesilen cezayı bankalardan ödemek için bir imkân sunmuyor.

Adliye çevresinde boş otopark bulmak için ciddi bir çaba sarf edip yer buldunuz diyelim …Giriş kapısında sanki uçağa biniyormuşsunuz gibi ceket, pardesü, kemer, cüzdan,cep telefonu,anahtar ve metal eşyanızı çıkarıp sizden önce kimin kullandığını bilmediğiniz sepete koyup X Ray cihazından geçirin içeri giriyorsunuz.

Birinci katta İlamat Bürosuna gidip dosya numarası veriyorsunuz dekontunuzu kesip sizi ödeme için adliye çıkışında giriş yaptığınız ödeme bürosuna gönderiyorlar.

Tabi oradan içeri girmek için yeniden HES kodu okutup 3/5 dakika önce yaptığınız pardesü,ceket,kemer,cep telefonu,metal eşyayı yeniden herkesin ellediği ve üstü mikrop dolu olan sepete eşyanızı koyup yeniden X Ray cihazında geçip vezneye ödemeyi yapıp dışarı çıkacaksınız.

Sanki 2 dakika içinde adliyeye girmek için HES KODU okutmamışsınız gibi yeniden kod okutup yine biraz önceki eşyaları çıkarıp 3.kez X Ray cihazından geçip 5 dakika önce ödeme için dekont aldığınız İLAMAT Bürosuna dekontu götürüp vereceksiniz …

NEREDEN BAKARSANIZ İLKELLİK,NEREDEN BAKARSINIZ REZİLLİK,NERDEN BAKARSANIZ BAKIN KOMEDİ…

Birincisi cezaya çaptırılan vatandaş neden bu ödemeyi verilen hesaba dilediği şekilde yatıramıyor? Her ay yoğunluk yapıp adliye gelmesinde kimin ne tür bir faydası oluyor ?

Vatandaş her ay gelmeyeyim 260 TL den 3 taksidimi ödeyip Ocak’a kadar bir daha Adliye ye gelmeyim diyor … Memur dur bakalım sen 3 taksitte ödesen her gelip bize görüneceksin diyor.

Vatandaş haklı olarak buna neden gerek var diyor.Memur ben bilmem müdür biliyor diyor. Vatandaş gidip yaşanan Komediyi müdüre hanıma anlatıyor.

Müdüre hanımda her ay buraya gelmeniz mahkeme kararıdır. Ama veznenin dışarı alınmasını ve defalarca sanki vatandaş ilk kez adliye girmiş gibi işlem yapılmasının mantığını bende bilmiyorum dedi.

Mahkeme para cezası yanında ızdırap gibi olan Adliye girip çıkmayı da ceza olarak görüş olacak ki paranın taksitle yatırılması halinde bu kadar ızdıraba da razı olacaksın diyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 260 TL LİK ÖDEME İÇİN NEDEN VATANDAŞ 3 KEZ ARANIYOR ?

Bu haberden anlattığımız her şey hikaye değil 14.10.2021 tarhinde Gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner14.10.2011 tarihinde saat 10.18’de Bakırköy Adliyesinde bizzat kendi başında geçenlerden oluşmuştur. Vatandaş’a zaten para cezası verilmiş. Bu ceza neden bankalar’a yatıralamıyor ?

Diğer bir husus vatandaş ben 3 taksit birden ödeyeyim ve 3 ay bu ızdırabı yaşamayayım diyor ama 24 taksit olan ödemenin 23 taksidini de ödesen her ay yine İLAMAT bürosuna geleceksiz denmesinin gerekçesi nedir ?

BU KARARI VERENLER ACABA VATANDAŞIN HAYATINI NE KADAR ZORA SOKTUKLARINI BİLİYORLAR MI ?

Adalet bakanı sayın Abdulhamit Gül’e adalet yönünde,sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya da sağlık yönünde şikayette buluyoruz .

Sağlık bakanı yoğunluk yapmayın diye her gün açıklama yapıyor ama Bakırköy Adliyesi ise Vatandaşa ,Devlet’e,ve Millete bir gram yararı olmayan bu komedi denilebilecek kararı veren veya verenler bir gün vatandaş gibi bu süreçleri takip etsinler eğer insan onuruna ve Pandemi kuralarına uygun ise biz onlardan özür dileyeceğiz..

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)