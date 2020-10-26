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Adile Tur COVİD 19’dan Dolayı Hayatını Kaybetti

Sakarya İli Geyve İlçesi Safibey Mahalle (Köyü) Muhtarı Mustafa Tur’un eşi Adile Tur yakalandığı KoronaVirüs’e yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 17:36
Adile Tur COVİD 19’dan Dolayı Hayatını Kaybetti
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SAKARYA’DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

Bir çok kronik hastalık yaşayan Adile Tur eşi Mustafa Tur İle COVİD 19’a yakalandı. Eşi Mustafa Tur ayakta hastalığı yenerken Adile Tur ise zaten var olan kronik hastalıklarında dolayı süreci ağır bir şekilde yaşadı. Bela Hastalık Koronavirü ile verdiği mücadeleyi kaybeden Adile Tur gerekli işlemlerin ardında Doğup büyüdüğü köyü olan Safibey Mahalle(Köyü) Mezarlığında toprağa verildi.

Eşi Mustafa Tur Gazetemize şunları söyledi. Gerek hastalığı döneminde gerekse de vefatından sonra arayan soran bütün dostlarımdan Allah razı olsun. Rabbim merhum eşim’in mekanını cennet eylesin inşallah dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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