Selçuk Ecza Deposu Gaziosmanpaşa Çalışanları Halk’a Kabadayılık Yapıyor

KAMUYA AİT YERLERİN SAHİBİ İMİŞ GİBİ HAREKT EDEN MAFYA VARİ TİPLERE BİRİLERİ ARTIK DUR DESİN

İş insan G.Ö. ise bir zamanlar İstanbul’da sürücülerin başına bela olan değnekçiler vardı şimdi ise iş yerinin önüne hukuksuz olarak kimsenin araç park etmesine izin vermeyen şehir eşkiyaları halkın yaşamını tehlikeye atacak boyuta kadar geldiğini vurguladı.

İş insanı ailemi sağlık kuruşuna getirmişim saniyelerle hareket ettiğimiz bir anda kendileri de hastalara ilaç hizmeti veren bir kurum olan Selçuk ecza deposu çalışanlarının kaba,sert ve anlaşılmaz tutumu kabul edilebilir değil diyen iş insanı bu durumu ilçe Emniyet müdürlüğü başta olmak üzere bir çok yere şikayet ettiğini ifade etti.

BİZİ NEREYE ŞİKAYET EDERSEN ET SAYGISIZLIĞI

İş İnsanı G.Ö.ailesini Gaziosmanpaşa Kadın Sağlığı Tıp Merkezine getirdiğini aracını kısa süreliğine boş olan alana park etmek istediğini o anda kaba saba konuşan Selçuk Ecza deposu çalışanlarının gayet kaba ve sert bir şekilde anlaşılmaz bir tutum sergileyerek “Bizi kime şikayet ederseniz edin biz sizin buraya araç park etmemize izin vermeyeceğiz” diyerek iş adamını gereksiz yere zor anında kısa süreli aracını park etmeyerek çok kaba bir tutumun içine girip kamunun yeri kendi mülküymüş gibi şehir eşkiyaları gibi hareket eden bu zorbalara birileri artık dur desinler.

YAYIN KURUMU OLARAK SELÇUK ECZA DEPOSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK BU KONU İLE ALAKALI AÇIKLAMNIZ VAR İSE YAYINLAYALIM DEDİK ARYACAPIZ DEİDLER AMA 3 GÜN BEKELDİK ARAYAN OLMAYINCA BU KONUYU SAYFALARIMIZA TAŞIDIK …

Gazete olarak hiçbir zaman tek taraflı haber yapma uygulamamız yoktur.Bu prensibimiz gereği Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürlüğünü arayıp yaşanan süreci anlatarak açıklamalarını var ise onlara da yer verebileceğimizi ifade edip tam 3 gün bekledik dönüş olmayınca bu haberi yapmak zorunda kaldık.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)