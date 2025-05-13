SANKON İstanbul İl Başkanı Karadağ, yaptığı açıklamada Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında iş dünyasının kritik bir rol oynadığını belirterek, üretim, ihracat ve girişimcilik kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

"İstanbul’un potansiyelini birlikte büyütmeliyiz"

Karadağ, İstanbul’un yalnızca Türkiye’nin değil, Avrasya’nın da en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu kentin potansiyelini daha da büyütmek için birlikte üretmeli, birlikte ihracat yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Küresel krizlere rağmen iş dünyamız dirençli”

Küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmaların, enerji krizlerinin ve tedarik zincirindeki aksaklıkların Türk iş dünyasını da etkilediğini belirten Karadağ, “Türk iş dünyasının değişime uyum sağlama becerisine güveniyoruz” dedi.

“Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm artık zorunlu”

Karadağ açıklamasında, dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca KOBİ’lerin desteklenmesi ile genç ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

“Konfederasyonumuz çözüm üreten bir yapıdır”

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nun yalnızca bir çatı örgüt değil, aynı zamanda çözüm odaklı bir platform olduğunu kaydeden Karadağ, “Her sanayici, girişimci ve işletme bilmelidir ki yalnız değildir. Biz buradayız; dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir yapı kuruyoruz” dedi.

“Gelin, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim”

Karadağ açıklamasının sonunda şu çağrıda bulundu:

“Gelin, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim ve birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa edelim.”

SANKON istanbul il Başkanlığı