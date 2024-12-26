Sayın Özkurt Biz Sizi Tanıyoruz Okurlarımız için kendinizi kısaca tanıtırmısınız ?

Tabiki aslen Tokatlıyım .Başakşehir ilçesinde ikamet ediyorum. Ticaret ile iştigal ediyorum.Başekşehir başta olmak üzere İstanbul’u bir çok ilçesinde ticari faaliyetlerimiz var. CHP Başakşehir ve İBB Meclis üyesi olara halkımıza hizmet etmeye gayet ediyorum. İBB Başkanımız sayın İmamoğlu’nun mesai arkadaşı olmaktan dolayı ayrı bir zevk alıyorum.

Efendim 2024 yılının bitmesine çok az bir süre kaldı,Siz hem iş insanısınız hem de siyasetçi bize 2024’ü hem siyasi hem ticari olarak özetleyin dersek ne dersiniz ?

Keşke size bu ,iki sorunuz ile alakalı güzel şeyler söyleyebilseydim. Ancak ekoomideki kötü gidişatın berbat olduğunu herkes görüyor.

Papua Yeni,Gine’nin parası bizim paramızın 10 misli daha değerli.

Çok kısa bir süre önceye kadar para birimleri bizden değersiz olan onlarca ülkenin para birimi brizim para birimimiz göre 10- 15 kat daha değerlendi.

Bakın siz b asit ir örnek vereyim 2009 yılında en büyük para birimimiz olan 200 TL ile o zaman 134 dolar alıyorken bugün ancak 5.5 dolar alabiliyorsak kimse ekonomimizin güzel olduğundan bahsedemez.

Ha keza konut ve kiraların ne kadar yükseldiği hepimiz çevremizde görmekteyiz.

AK PARTİ CHP Demek Çöp ,Çukur ,Çamur Demek Diyor Bu Söze Ne Dersiniz ?

Bu söz tamamen AKP genel başkanı Erdoğan’ın partimize karşı sık sık kullandığı yanlış bir sözdür. Bana göre CHP demek Cumhuriyeti kuran parti demek, Milli fabrikalar kuran parti demek, CHP demek Dik bir dış politika demek.

1989’da İstanbul başta olmak üzere birçok yerde partimiz seçimi kazanmıştı. İstanbul’un 3-4 ilçesinde belediye işçilerimizin demokratik bir hakları olan grev yaptılar daha sonra belediye başkanlarımız emekçiler ile anlaşarak çöp sorununu çözdüler.

Çamur ve Çukurun nerede olduğunu ben görmedim. Diyelim ki AKP’nin partimiz hakkında öne sürdüğü Çöp,Çukur,Çamur algısının gerçek olduğunu kabul etsek bile bu AKP’nin 2002’den bu yana İmar konusunda İstanbul’a karşı yaptığı ihanetler ortada.

Peki AKP’nin İstanbul’a Yaptığı İmar İhaneti İle Alakalı Birkaç örnek verebilir misiniz ?

Bakın size somut bir örnek vereyim Bizans ve Doğu Roma tam 1.120 yıl Ataköy sahilinde imar vermedi.

1.453’den 1923’e kadar Osmanlı Devleti TAM 470 Yıl boyunca İstanbul’u yönettiği halde bir gram imar vermedi…

1923’den 2002’ya kadar ülkemizin yöneten onlarca hükümet KIYI kanunu muhalefet edip Ataköy’e tam 79 yıl imar vermeyerek doğru yapmıştır.

Peki AKP ne yaptı iktidarda ilk 5 senesinde sonra Ataköy sahilinde daha öce TOKİ marifeti ile yapıla Ataköy konaklarına önünüz açık diyerek yüksek bir bedel ile sattılar. Peki ne oldu iktidara yakınlığı ile bilinen Kuzu Grubun yaptığı 20 kat ve daha yüksek binaların meydana getirdiği SeaPearl projesi İstanbul’a ihanetin dibi değil midir ?

2009 İstanbul Sel felaketinden sonra Basın ekpres yolunda onlarca binayı su bastı ve yurttaşımız hayatını kaybetti.

O zaman ki İBB başkanı Merhum Kadir Topbaş ne demişti İmarlı ve tapulu olsalar bile burada ne kadar bina varsa yerle bir edeceğiz demişti.

Peki ne oldu tam tersi oldu burada yani der yatağında 69 adet yeni gökdelen için imar verildi.

Bakın diğer bir örnek daha vereyim size Zeytinburnu Kazlıçeşme Fatih camisi 1452 yılında yapıldı,yine yanı başında ki Ayapreskaveya (Mumhane) kilisesi ise 470’i yıllarda yapılmış,yine Erikli Baba Cemevi binası da tarihi bir mekan onun yanı başında silüet ile güdeme gele ON ALTI DOKUZ binaları bu tarihi mekanların yanı başında tam 39 kat imar verildi.

Hele Kasımpaşa Kulaksız mezarlığı ile deniz arasında bir boş kara parası vardı bas paraya al imarı mantığı ile Fettah Tamince’den 1 milyar 300 milyon aldılar dirilere saygı olmayan siyasi otorite lüks bir otele imar verdi.

Son 22 yıldır İstanbul’a yapılan ihanetleri teker teker sayıp zamanızı almak istemem ancak İstanbul’un 39 ilçesine bakın imar ihaneti sayılabilecek o kadar çok bina var ki bunların hepsinin imarını AKP verdi .

1204 yılında İstanbul’u İşgal eden Latinler Bile AKP kadar Bu şehre zarar vermedi …

AKP İstanbul’a ihanetii unutturmak için CJHP demek ÇÖP,ÇUKUR, ÇAMUR demek diyor.

Bir anlık AKP genel başkanı sayın Erdopğa’ın bu algınsı dopru oldupunu kabul etsek bile çöpü süpürsün biter,çamuru silersi gider, çukuru kapatırsın biter. Peki AKP’Nin İstanbul’a verdiği yüksek imar ile imar ile ihanet ettiği İstanbul’u nasıl düzeltebiliriz ?

Murat Özkurt sözlerini şu şekilde sürdürdü,AKP 2024 yılında da Ülkeye yararlı bir hizmet yapamadığı için 31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde halkımız bir çok büyükşehir belediyesini partimize emanet ederek birinci yaptı inşallah çok yakında yapılana olan bir genel seçimde partimiz ülkemizin yönetimini de devir alarak ülkemizde yaşanan AKP Zülmüne halkımız ile beraber son vereceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)