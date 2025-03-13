CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN YAPTIĞI KISA KONUŞMADA TOPLUMUN HER KESİMİN İFTARIMIZA KATILIM SAĞLMASI BİZİM İÇİN BİR ONURDUR DEDİ…

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İlçe başkan yardımcısı Şaban Şentürk’ün yaptığı iftar sunumunda CHP Zeytinburnu İlçe başkanı Metin Doğan kısa ama anlamlı bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi “Siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri, Zeytinburnu’muzun saygı değer mahalle muhtarları, yöresel derneklerimizin başkanları ve yöneticileri, Amatör Spor kulüplerimizin başkanları ve yöneticileri, Dini vakıflar ve derneklerimizin başkanları ve yöneticileri, yöresel basınımızın sevgili temsilcilileri, önceki dönem değerli belediye başkanımız sayın Dr. Adil Emecan ,sayın hanımefendiler ,beyefendiler ve gençler her yıl düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar soframıza hoşgeldiniz.

Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Değerli dostlar sevgili konuklar her sene geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar soframız Zeytinburnu’muzun çeşitli renklerinin, çeşitli güzelliklerinin, çeşitli düşüncelerinin aynı masa etrafında aynı salonda buluşuyor olması ramazan ayımızın bir güzelliğidir.

Bu güzelliği bugün hep beraber bu salonda oluşturuyoruz. İşte bugün hep beraber bu güzelliği sağlayan sizlersiniz.

Aynı masa etrafında aynı salonda beraber olmamız çok değerli. Tanrıdan, Allah’tan dileğimiz bugün bu masada olduğu gibi ülkemizin birlik ve beraberliğini daim etsin.

Birde yüce Allah’tan duamız yaşadığımız dünyanın sömürüsüz, savaşsız barış içinde bir dünya olmasıdır. Bu dileklerimle hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum, davetimize icabet ettiğiniz için kalbi yürekten hepinizi tebrik ediyorum “diyerek konuşmasını tamamlayan İlçe başkanı Metin Doğan’dan sonra imam kısa bir şekilde Kur’an – Kerim okuyup dua ettikten sonra ezanın okunması ile oruçlar açıldı.

Yemek duasını ise İnşaat Mühendisi CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Adem Uluocak yaptı.

İftarın bitmesi ile İlçe başkanı Metin Doğan çıkış kapısında bütün misafirlerini teker teker uğurlaması Türk misafirperverliğini sergilemesi gözden kaçmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)