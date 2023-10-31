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Zeytinburnu Kültür Yayınları 146 Eserle TÜYAP Kitap Fuarı’nda…

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları kütüphanesinde yer alan 146 basılı eseriyle birlikte, 40. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. Şehrin ve yerelin hafızasını canlandıran yayınlarıyla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul’da gerçekleştirilen 40. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’nda 5 Kasım tarihine kadar kitapseverlerle buluşmaya devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2023 Salı 13:25
Zeytinburnu Kültür Yayınları 146 Eserle TÜYAP Kitap Fuarı’nda…
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Geçmişten günümüze birçok eseri kitap dünyasına kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ilk eseri olan “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı kitabıyla yerelden genele bir köprü kurmayı başarmış durumda.
TÜRKİYE’NİN EN İYİ KAMU YAYINCISI
20 sene önce “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eserle kamu yayıncılığına ilk adımı atan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları fuarda; Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa, Bir Aydın Üç Dönem Kemal Tahir Kitabı, Hatırlayıp Yeniden Bulmak Tarık Buğra Kitabı, Türk Düşüncesinin Dinamikleri Kurtuluş Kayalı, Doğu Batı Medeniyetleri Teoman Durali, Bir Başka Hoca Orhan Okay, İsmail Saib Sencer, Cahide Keskiner Türk Sanatında Bir Okul, Z Kültür Sanat Dergileri gibi 146 eserden oluşan basılı yayınla görücüye çıkıyor. 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da en iyi kamu yayıncısı seçilen Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 salon 1027/A no’lu stantta; 5 Kasım 2023 tarihine kadar hafta içi 10.00 – 19.00, hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

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