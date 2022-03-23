banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.183,10
ALTIN
921,39
DOLAR
14,86
STERLİN
19,66
EURO
16,36
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Avcılar’da Dünya Su Günü Paneli
Avcılar’da Dünya Su Günü Paneli
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇...
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak

“Rusya’nın vahşetine uzaylılar değil bu Konsey’e üye ülkeler son verecektir”

Fransa'nın Strazburg şehrinde devam eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42. Genel Kurul Toplantısı’nda söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının adı konulmamış 3’üncü Dünya Savaşı olduğunu savunarak; “Rusya’nın bu vahşetine uzaylılar değil bu Konsey’in altındaki üyeler, ABD ve NATO son verecektir” dedi. 2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kesintisiz olarak Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 42’inci Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Kongre’nin tarihi oturumlara ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 15:09
“Rusya’nın vahşetine uzaylılar değil bu Konsey’e üye ülkeler son verecektir”
banner171

“Tarihi bir olaya şahitlik yapıyoruz”

Ukrayna'dan Toplulukları ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Chernyshov, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ve Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych’in video konferans yoluyla katıldıkları oturumda söz alan Başkan Akgün; başta yaşlı, kadın ve çocuklar olmak üzere milyonlarca masum Ukraynalı'nın anavatanlarını terk etmesine neden olan bu acımasız sürecin bir an önce son bulması için atılması gereken adımların derhal atılması gerektiği çağrısı yaparak şöyle konuştu: “Biraz önce ekranda izlediğimiz hakiki, canlı yerinden bize anlatım yapan Belediye Başkanı arkadaşlarımız, Sayın Bakan ve buradaki konuşmacılar hepsi aynı dili konuşmuşlardır. Bu bir tarihi olaydır. 42’inci sezon kongrenin 42’inci sezonu bana göre de tarihi bir olaya şahitlik etmiş oluyor. Başka bir şey daha anlatmak isterim. Bundan tam 100 sene önce biz vatanımızı kurtarırken bizim Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tü. 1922 yılında ‘’Yurtta barış, dünyada barış’’ demişti.  Ne kadar önemli bir söz olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.’’

“Adı konulmamış 3’üncü Dünya Savaşı”

Savaşların kazananının olmadığını, korku ve sefaletten başka bir şey vermediğinin altını çizen Akgün; “Rusya elini kolunu sallayarak kafasına göre her istediği hedefe saldıracak mı? Gürcistan sonra Ukrayna sonra diğer birçok yetkili arkadaşın dediği gibi hangi ülkeye sıra geldi. Benim şahsi kanaatim ismi konmamış bir 3’üncü Dünya Savaşı’dır ve bu 3’üncü Dünya Savaşı’nı durduracak olan da uzaylılar değildir bu çatı altındaki 46 devlet bizim mensubu olduğumuz Batı Devleti, NATO, ABD, BM bunlardır bu savaşı durduracak olanlar. Biz kongre üyesi olarak Ukrayna ile kardeş şehir ilişkisini aynı anda eş zamanlı eğer çok yoğun şekilde artırırsak bu iyi bir mesaj olur. Biz Türkiye olarak, İstanbul olarak, bütün belediyeler olarak ülkemize gelen Suriyelisine de, Afganlısına da, Ukrayna’dan gelen bütün dostlarımıza kucağımızı açtık. Şehrime bugün 5 aile daha gelmiş. Yerleştirmişler ve her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün gücümüzle, bütün inancımızla Ukraynalı dostlarımızın yanındayız. Siz galip geleceksiniz. Sonunda haklılar galip gelecek. Haksızlar gereken dersi alacaklardır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan Büyükçekmece'ye Temmuz Müjdesi
İmamoğlu'ndan Büyükçekmece'ye Temmuz Müjdesi
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti
İBB İstihdam Ofisleri’nin Beşincisi Büyükçekmece’de Açılıyor
İBB İstihdam Ofisleri’nin Beşincisi Büyükçekmece’de Açılıyor
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 20.Kez yapıldı
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 20.Kez yapıldı
Büyükçekmece İddiaları TBMM Gündeminde
Büyükçekmece İddiaları TBMM Gündeminde

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169