İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti

EKREM İMAMOĞLU: “BU MEMLEKETTEKİ TÜM KÖTÜLÜKLERİ DEFETMEK İSTİYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Büyükçekmece’deki 8 Mart Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti. İBB kadın çalışanları adına dikilen fidanların ilk can sularını da veren İmamoğlu çiftine, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile başta İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu olmak üzere çok saylıda İBB Bürokratları ve kadın çalışanları eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Büyükçekmece / İstanbul

BEYZA ADIGÜZEL: “İSTANBUL’DA KADIN EMEĞİ DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR”

Törende ilk konuşmayı, Şehir Hatları’nda kısa bir süre önce göreve başlayan gemi personeli Beyza Adıgüzel yaptı. İBB çalışanları adına konuşan Adıgüzel, “İstanbul’da kadın emeğinin her geçen gün daha da hissedildiği bir zamanı yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde bize armağan edilen 8 Mart Hatıra Ormanı için Dilek İmamoğlu’na ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

-ERKEK EMEKÇİLERİ DE SELAMLADI-

Personeli Adıgüzel’in ardından kürsüye çıkan İBB Sbaşkanı İmamoğlu konuşmasına, emekçi kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Fidan dikimi yapılacak alandaki erkek çalışanlara dönerek onlara hitap eden İmamoğlu, “Tabii bu arada ağaç dikimine yardımcı olacak olan beyefendiler de var. Emekçileri de selamlıyorum” dedi.

-KADININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ-

8 Mart Kadınlar Günü’nde erkek yöneticilerin kadınlara biraz hesap vermesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Sorumluluğun, özellikle erkek olarak sorumluluğun büyük bir kısmı yöneticilere ait. Bugün kadınlarla ilgili bu sorunun cevabını bulmamız şart. Ben, İstanbul'un güçlü ve mutlu bir kadın şehri olmasını çok arzu ediyoru. Bunun olabilmesi için koşullar var. Kadınların önündeki bütün engelleri kaldırabilmek, yaşamla ilgili engelleri kaldırabilmek, iş edilmeleri ile ilgili engelleri kaldırabilmek. Günün sonunda hayatı doya doya özgür bir biçimde yaşamalarını sağlayabilmek. Dolayısıyla bir yönetici olarak, gerçekten bu anlamda kendimi sorumlu hissediyorum ve her anımda bunu yok etmek, bu olumsuz ortamı dağıtmak adına elimden gelen çabayı da ortaya koyuyorum; cesur bir biçimde yapmaya da devam edeceğim” dedi.

-HAYATIMDAKİ DÖRT KADIN-

İmamoğlu, hayatının belirli dönemlerinde; dört kadının yüksek etkileşimini yaşadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Başta sevgili eşim; onun ortaya koyduğu, kadının toplumdaki yerinin yukarıya çıkmasına dönük, eşitlenmesine dönük çabaya karşın bunu yapmakla yükümlüyüm. Ebette beni hayata getiren anneciğim için yapmakla yükümlüyüm. Kız kardeşim var; ama daha da ötesi, gelecekte bu güzel vatanda bu güzel dünyada; aynı şekilde özgür, kendine özgüveni yüksek, iyi yetişmiş bir kadın olabilmesi için sevgili kızım için yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bunları yaptığımız, bu değerli adımları attığımız, bu bilinci yükselttiğimiz, kadının bu şehirdeki yaşama kalitesini artırdığımız takdirde, eminim gerisini kadınlar yerine getirir.”

-İÇINDE BARIŞ VAR, SEVGI VAR-

8 Mart Hatıra Ormanı’nın eşi Dilek İmamoğlu’nun bir projesi olduğu bilgisini aktaran Başkan İmamoğlu, “Bunun içinde çok güzel duygular var. Öncelikle, kurumda çalışan 15 bin kadının adına fidan dikimi var. Ama onun ötesinde, Türkiye’de kadın yönetici olarak kim var ise siyasi parti genel başkanlarından, siyasi temsilcilere, il başkanlarımıza, belediye başkanlarına, herkesin adına bir fidan dikiyoruz. Bu orman bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sözünün aslında karşılık bulduğu bir zemin oluşturursun istiyoruz.”

-DAYANIŞMA OLMADAN, BU HAYATTA ÇOK AZ ŞEYİ BAŞARABİLİZ-

Eşi Ekrem İmamoğlu’nun takdimiyle kürsüye çıkan Dilek İmamoğlu ise, özgür, adil, barışçıl bir dünyanın ancak eşitlik temeli üzerine kurulabileceğini belirterek, “Cinsiyetler arası ayrımcılığın olmadığı, toplumsal eşitliğin üstün bir değer kabul edildiği, hayatın bütün alanlarında fiilen yaşandığı bir dünya. Böyle bir dünyayı kurabilmek için öncelikle kadınların ve erkeklerin buna inanmaları, bu yeni hayatın güzelliklerini kendi içlerinde hissedebilmeleri gerekiyor. Dayanışma olmadan, bu hayatta çok az şeyi başarabiliriz. Eşit bir dünyayı da ancak kadınlar ve erkekler arasında güçlü bir dayanışmayla inşa edebiliriz. 8 Mart işte bu dayanışmanın bir ifadesi olarak da çok anlamlı ve değerlidir” dedi.

-EŞİTLİK KÜLTÜRÜ TOPLUMSAL DOKUNUN TEMEL UNSURU OLMALI-

“Uğradıkları bütün ayrımcılıklara, maruz kaldıkları her türlü şiddete rağmen, kadınlar kendi içlerindeki güç ve potansiyele güvenmekten, dayanışmayla her zorluğun aşılabileceğine inanmaktan asla vaz geçmemelidir” diyen İmamoğlu, “Kadın olmak bizlere, kendimize güvenmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sunuyor aslında... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ derken, bu özgüvene sahip olmakta ne kadar haklı olduğumuzu hatırlatıyordu. Kadın ve erkeğin hayatın her alanında birlikte var olabilmelerinin yolunu açmak için eşitlik kültürünü toplumsal dokunun temel unsurlarından biri haline getirmek zorundayız. Bu son derece kapsamlı ve geniş boyutlu bir çabayı gerektiriyor. Eşitlik adına, eğitimde, üretimde, kamu yönetiminde, siyasette, medyada, hukuk sisteminde ve tabii kentsel yaşamda atılması gereken çok önemli adımlar var. Cinsiyet ayrımının yapılmadığı, toplumsal eşitliğin amaçlandığı, ötekileştirmenin kutuplaşmanın olmadığı bir toplumsal yapı ancak tüm kurum ve mekanizmaların birlikte hareket etmesiyle mümkündür” diye konuştu.

-KADINLARIN TOPLUMSAL KONUMLARINI GÜÇLENDİRMELİ-

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de dikkat çeken Dilek İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Temel ve evrensel insan hakları belgelerinden biri olma niteliğini taşıyan bu sözleşmenin İstanbul’la anılması, ülkemizin bu uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olması çok değerlidir. Elbette, İstanbul Sözleşmesi’nin çizdiği çerçevenin kağıt üstünde kalmaması, hayata geçirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önleyerek, kadınların toplumsal konumlarını güçlendirmek Türkiye’nin en önemli meselelerinden biridir. Bu konuda bütün siyasi anlayış ve yapıların birlikte davranmaları şarttır. Her siyasi anlayıştaki kadınların birbirleriyle daha güçlü, daha yoğun bir iletişim içinde olması, bu büyük uzlaşmanın sağlanmasına çok önemli bir katkı sunacaktır. Bugün ilk adımını atmakta olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı’nın, kadınların hak mücadelesi kadar, bu büyük uzlaşmayı da simgelediğini düşünüyorum. İçerisinde farklı özelliklerdeki ağaçları, farklı yaşam biçimlerini barındıran, hayatiyetini bu çeşitlilikten alan ormanlara çok ihtiyacımız var.”

“KADIN VARSA SEVGİ, ŞEFKAT, BARIŞ, HUZUR VARDIR.”

Konuşmasını, “Ormandaki her bir ağaç, topraktan gelen kökleri, gökyüzüne uzanan dallarıyla, yaşam döngüsünün en önemli unsurlarından birini oluşturur. Tıpkı kadınlar gibi… Ağaçlar varsa, yeryüzünde hayat vardır. Tıpkı kadınlar gibi… Kadın varsa sevgi, şefkat, barış, huzur vardır. Kadın varsa hayat vardır, kadın varsa dünya vardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanını oluşturacak fidanları adlarına dikmekten onur duyduğumuz tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu projemizin hayata geçirilmesindeki katkıları nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin değerli yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.

-FİDANLARIMIZ ŞEHİT ANNELERİMİZ İÇİN DE-

Konuşmaların ardından İmamoğlu çifti ve diğer protokol üyeleri fidan dikmek için yeni orman alanına geçti. İmamoğlu çifti, ilk ağaç dikimini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu dikimi, "Meral Hanım’a dün sertifikasını ilettik. Eşimle de görüştüler. Burada başta sevgili annelerimiz olmak üzere kadınlar için ağaçları dikiyoruz. Meral hanım adına dikilen bu ağaç memleket için hayatını feda etmiş bütün şehitlerimize ve onların güzel annelerine de dikmiş oluyoruz. Umut ederim buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım, çabamız o" sözleriyle başlattı.

“TÜMÜYLE İYİ DUYGULARLA YAZILMIŞTIR”

Dikimin ardından gazeteciler, İmamoğlu’na, sosyal medya paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı etiketleyerek mesaj atması ve sonrasındaki değerlendirmeleri sordular. İmamoğlu, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Biz herkesi davet ettik. Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır, dünkü mesajımız. Sağında solunda arkasında önünde hiç kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki tüm kötülükleri defetmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birilerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala o inançla dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır, kimse iyilikten geri durmasın" dedi.

-BU KADIN FİKRİ ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM-

İmamoğlu, Pervin Buldan'ın etkinliğe katılmasının siyaseten bir ittifak anlamına gelip gelmediğinin sorusunu ise, "Hiç öyle bir şey yok. Biz nasıl ‘İstanbul İttifakı’, ‘Türkiye ittifakı’ dedik... Memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik. Kıymetli hanımefendi Meral Akşener ablamız için ağacımızı diktik. Ayırmıyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bu fikir, kadın fikri. Bu kadın fikri önünde saygıyla eğiliyorum onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar."

İmamoğlu, Emine Erdoğan adına fidan diktiklerinde ise şunları söyledi:

"Aklına öfkeli bir cümle gelen bir siyasi hemen aklına annesini getirsin. Anne müthiş bir vicdandır. Onun emeği üstünüzde durur. Kötü söz söyletmez size. Sayın hanımefendi Emine Erdoğan'ın fidanını dikerken annelik duygusunu hiç bir siyasi aklından çıkarmasın, annesinin duygusunu, annesinin ona kattıklarını. Ben bütün anneler için bu fidanı dikmiş olalım."

-ERDOĞAN, AKŞENER, KILIÇDAROĞLU ADINA AĞAÇ DİKTİLER-

İmamoğlu çiftinin diktiği ve ilk suyu verdikleri hatıra ağaçlar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın adlarına boy verecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)